Пільги при виході на пенсію ветеранів праці — Finance.ua

Пільги при виході на пенсію ветеранів праці Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Пільги при виході на пенсію ветеранів праці

Законом для ветеранів праці передбачено деякі пільги, але вони жодним чином не стосуються пенсійних виплат.

Про це пише портал «На пенсії».

Відповідний статус надається на підставі Закону «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» № 3721-XII від 16 грудня 1993 року (у редакції від 30.04.2022 р.).

Цим законом для ветеранів праці передбачено деякі пільги, але вони жодним чином не стосуються пенсійних виплат. Тобто для тих, у кого є посвідчення «ветеран праці», жодних доплат до пенсії законодавство не передбачає.

Навіть на сайті Міністерства соціальної політики зазначено буквально таке: «Попри те, що перелік пільг для ветеранів праці, передбачений Законом, чималий, більшість із них несуттєві або не реалізуються на практиці через відсутність фінансування».

Серед гарантованих пільг можна відзначити такі:

першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння). Пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу — це 3470 гривень;

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

звільнення від плати за землю (згідно з Податковим кодексом, надається усім пенсіонерам за віком).

Довідка Finance.ua:

Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року;

щоб вийти на пенсію у 60 років у 2023 році потрібно накопичити 30 років стажу;



до завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.

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