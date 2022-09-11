Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція — Finance.ua
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Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція
Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція, www.freepik.com
Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.
Про це пишуть Факти ICTV.

Пенсія за віком

Якщо ви досягли 60-річного віку в 2022 році та маєте не менше 29 років страхового стажу — ви набули право на пенсію за віком.
За її призначенням можна звертатися у будь-який час, але:
  • якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;
  • якщо звернення за пенсією буде пізніше ніж три місяці, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.

Оформлення пенсії онлайн на ТОТ

Як зазначають у самому Пенсійному фонді, заява на призначення пенсії подається особисто, або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.
Оскільки завітати в органи ПФУ українці з ТОТ не мають можливості, вони можуть скористатися спеціальним Електронним порталом Пенсійного фонду.
Щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком:
  1. Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  2. Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги — Заява на призначення пенсії.
  3. Заповніть необхідні поля заяви — вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу.
  4. Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів.
  5. На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її.
  6. Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.
Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.

Необхідні документи

Щоб отримати пенсію за віком, ви маєте надати скан-копії:
  • паспорта;
  • ідентифікаційного коду;
  • документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);
  • довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
  • фотографія для пенсійного посвідчення;
  • свідоцтво про шлюб — надають жінки у випадку зміни прізвища.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Факти
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