Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція — Finance.ua

Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція Вчора 15:21 — Особисті фінанси

Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція, www.freepik.com

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.

Про це пишуть Факти ICTV.

Пенсія за віком

Якщо ви досягли 60-річного віку в 2022 році та маєте не менше 29 років страхового стажу — ви набули право на пенсію за віком.

За її призначенням можна звертатися у будь-який час, але:

якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;

якщо звернення за пенсією буде пізніше ніж три місяці, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.

Оформлення пенсії онлайн на ТОТ

Як зазначають у самому Пенсійному фонді, заява на призначення пенсії подається особисто, або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

Оскільки завітати в органи ПФУ українці з ТОТ не мають можливості, вони можуть скористатися спеціальним Електронним порталом Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком:

Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги — Заява на призначення пенсії. Заповніть необхідні поля заяви — вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу. Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів. На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її. Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.

Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.

Необхідні документи

Щоб отримати пенсію за віком, ви маєте надати скан-копії:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення;

свідоцтво про шлюб — надають жінки у випадку зміни прізвища.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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