Чи може низька зарплата під час воєнного стану не впливати на розмір пенсії: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи може низька зарплата під час воєнного стану не впливати на розмір пенсії: відповідь ПФУ Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Чи може низька зарплата під час воєнного стану не впливати на розмір пенсії: відповідь ПФУ

Аби збільшити розмір пенсії, пенсіонерам можуть не враховувати зарплату, зароблену в період воєнного стану.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

2 вересня 2022 року набув чинності Закон України від 15.08.2022 № 2506-IX «Про внесення зміни до статті 40 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану».

Закон дозволяє, якщо це доцільно, виключити із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці зарплати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

Нагадаємо, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

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Нарахована заробітна плата кожної людини враховується для пенсії через індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Він визначається за кожен місяць періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за один і той же місяць.

Оптимізація заробітку: як це працює

«Варто зазначити, що не завжди людина має високі заробітки. Саме тому передбачено можливість виключення із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяців із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами). Таке „виключення“ — називають оптимізацією заробітку», — зазначають у ПФУ.

У результаті оптимізації збільшується зарплата, з якої обчислюється пенсія і, як результат, збільшується розмір пенсії.

Порядок оптимізації зарплати для обчислення пенсії визначено статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, але не більш як 10% тривалості страхового стажу.

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Які ще періоди можна виключити? Додатково (понад 10% страхового стажу) за бажанням пенсіонера може бути виключено періоди:

строкової військової служби,

навчання,

догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

карантину (з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення),

воєнного стану (з місяця його введення та протягом трьох календарних місяців після його припинення або скасування).

Наприклад: чоловік звертається за пенсією у вересні 2022 року. Індивідуальний коефіцієнт заробітку за 264 місяці страхового стажу (з 01.07.2000 по 30.06.2022) склав 3,07520. Із періоду зарплати доцільно вилучити заробіток за 22 місяці з 01.09.2020 по 30.06.2022 (період карантину та військового стану). Індивідуальний коефіцієнт заробітку після оптимізації — 4,83412, що призводить до збільшення розміру пенсії.

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