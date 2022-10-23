Наявність роботи впливає на призначення пенсії лише в одному випадку: у ПФУ назвали виняток — Finance.ua

Наявність роботи впливає на призначення пенсії лише в одному випадку: у ПФУ назвали виняток Вчора 19:21 — Особисті фінанси

Наявність роботи впливає на призначення пенсії лише в одному випадку: у ПФУ назвали виняток

Коли людина досягає пенсійного віку, вона може звертатися до Пенсійного фонду та оформлювати пенсію. Право на пенсію не залежить від того, чи працює людина на час звернення, чи ні. Але якщо громадянин оформляє пенсію за вислугу років, він не має права працювати за тією спеціальністю, з якою він іде на заслужений відпочинок, пише Соціалка.UA.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Така пенсія встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до віку, що дає право на пенсію за віком.

У разі влаштування на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, пенсійні виплати припиняють на весь період роботи на цій посаді. Це відбувається і якщо людина працює на таких посадах після досягнення пенсійного віку.

Довідка Finance.ua:

за перші півроку 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року;

Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн, а зарплата — 6700 грн.



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