Для яких категорій ще зросте пенсія — Finance.ua

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Для яких категорій ще зросте пенсія

Особисті фінанси
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За перші півроку 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить $121.
Порівняно з першим півріччям 2019 року середня пенсія зросла майже вдвічі у гривні та на 34% у доларовому еквіваленті.

Для яких ще категорій пенсія зросте

Також до прожиткового мінімуму прив’язаний розмір пенсійних надбавок для деяких категорій населення.
  • доплата за наднормативний стаж (для непрацюючих пенсіонерів),
  • пенсії за особливі заслуги перед Україною,
  • мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,
  • підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань,
  • державна адресна допомога з догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавка на утриманців «військовим» пенсіонерам,
  • мінімальні пенсійні виплати шахтарям.

Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 гривень.
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Мінімальна пенсія в розмірі 2500 гривень буде для непрацюючих пенсіонерів віком від 60 до 70 років за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 — для чоловіків).
Якщо страховий стаж менше 30 та 35 років, мінімальна пенсія з 1 грудня встановлюватиметься пропорційно до страхового стажу, враховуючи розмір 2500 гривень.

Чому не надходить пенсія на картку і що з цим робити

За матеріалами:
Телеканал 24
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