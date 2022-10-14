Для яких категорій ще зросте пенсія — Finance.ua

Для яких категорій ще зросте пенсія Вчора 09:00 — Особисті фінанси

За перші півроку 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року.

Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить $121.

Порівняно з першим півріччям 2019 року середня пенсія зросла майже вдвічі у гривні та на 34% у доларовому еквіваленті.

Для яких ще категорій пенсія зросте

Також до прожиткового мінімуму прив’язаний розмір пенсійних надбавок для деяких категорій населення.

доплата за наднормативний стаж (для непрацюючих пенсіонерів),

пенсії за особливі заслуги перед Україною,

мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій,

підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань,

державна адресна допомога з догляду особам з інвалідністю внаслідок війни та надбавка на утриманців «військовим» пенсіонерам,

мінімальні пенсійні виплати шахтарям.

Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 гривень.

Мінімальна пенсія в розмірі 2500 гривень буде для непрацюючих пенсіонерів віком від 60 до 70 років за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 — для чоловіків).

Якщо страховий стаж менше 30 та 35 років, мінімальна пенсія з 1 грудня встановлюватиметься пропорційно до страхового стажу, враховуючи розмір 2500 гривень.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.