Почему не приходит пенсия на карту, и что с этим делать — Finance.ua
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Почему не приходит пенсия на карту, и что с этим делать

Личные финансы
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Почему не приходит пенсия на карту, и что с этим делать
Почему не приходит пенсия на карту, и что с этим делать, freepik.com
Многие люди, получающие пенсию, в последнее время жалуются на то, что им не приходят выплаты на карту. Причин может быть много, но одна из них — заморозка ваших пенсионных выплат.
Об этом пишут факты ICTV.

Почему не приходит пенсия на карту

Если вам некоторое время не поступает пенсия на карту, ее могли заморозить. Замораживают пенсию в нескольких случаях, но чаще всего тогда, когда вы не снимаете деньги больше шести месяцев.
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Пенсионный фонд также прекращает выплату пенсии в том случае, если вы указали недостоверные сведения при оформлении выплат, в других случаях, предусмотренных законом, и когда пенсионер умер.

Когда начинают выплачивать пенсионные выплаты

Пенсию начинают выплачивать по решению территориального органа ПФ в течение 10 дней после того, как выяснят обстоятельства условий возобновления выплат.
Как только у вас прекратились пенсионные выплаты, вы должны сообщить об этом органам Пенсионного фонда. Если вы устроились на работу на должность, дающую право на выплаты за выслугу лет, выплата пенсии останавливается на весь период работы на этом посту.

Как получить пенсию за прошедшее время

Если вы имели право на выплату пенсии, но не получали ее по своей вине, то выплаты насчитывают, но не более чем за три года. Через год вам выплатят пенсию сразу, а остальные будут выплачивать ежемесячно равными частями (сумма не будет превышать размер текущей пенсии).
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Для этого вам необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда.

Почему не приходит пенсия на карту: как возобновить пенсионные выплаты

  • Сначала нужно обратиться в ближайший орган ПФ и подать заявление, написанное от руки.
  • С собой нужно взять паспорт и идентификационный код.
  • После этого работники Пенсионного фонда проверят ваши документы и заявление.
  • Пенсионные выплаты возобновляются.
Таким образом вы сможете получить выплаты, которые вам все это время не поступали (или вы сами не забирали).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Факти
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