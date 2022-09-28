Правительство внесло изменения в порядок выплаты и доставки пенсий — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок выплаты и доставки пенсий Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Правительство внесло изменения в порядок выплаты и доставки пенсий

Кабинет Министров внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и пособий по месту фактического проживания получателей.

Об этом решении правительства сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграме

«Внесены изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины организациями, осуществляющими их выплату и доставку, по включению исполнительных органов сельских, поселковых советов в перечень органов, которые могут заключать договоры с уполномоченными организациями на осуществление соответствующих социальных выплат», — говорится в сообщении.

Также Мельничук сообщил, что исключены положения о выплате пенсий военнослужащим срочной службы и членам их семей через АО «Укрпочта» почтовым переводом.

Кроме того, внесены изменения в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках относительно механизма выплаты недополученной суммы пенсии, полагавшейся пенсионеру из числа лиц, которым пенсия назначена в соответствии с ЗУ «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», если пенсия не была засчитана на текущий счет в уполномоченном банке в связи со смертью пенсионера.

Справка Finance.ua:

с 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж;

украинцы, имеющие стаж работы с вредными и тяжелыми условиями труда, могут выйти на пенсию независимо от места последней работы. Речь идет о людях, работавших на предприятиях с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 и Списку № 2, утвержденному Кабмином;

украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, могут оформить пенсию по возрасту онлайн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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