В Україні пропонують встановити пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність — Finance.ua

В Україні пропонують встановити пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність Вчора 08:13 — Особисті фінанси

В Україні пропонують встановити пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність

В Україні запропонували внести зміни до пенсійного законодавства та запровадити спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує ухвалити у першому читанні законопроєкт № 8032 про внесення змін до закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо борців за незалежність України у XX столітті).

Хто зможе отримати спеціальну пенсію

Відповідно до документа, пропонується внести зміни до ст. 1 закону «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» та передбачити, що ці пенсії встановлюються українцям, які відповідно до закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» мають статус борців за незалежність України у XX столітті та зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу і реабілітовані у встановленому законом порядку.

Повідомляється, що розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність країни пропонується в обсязі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб. За розрахунком авторів законопроєкту, на його реалізацію потрібно щорічно 12 млн гривень.

Згідно зі ст. 5 закону, пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, і становить до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 12 жовтня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить трохи більше ніж 2 тисячі гривень. З 1 грудня його розмір зросте до 2093 гривень. Передбачається встановлення надбавок до пенсії.

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