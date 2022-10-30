Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова інструкція — Finance.ua

Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова інструкція Вчора 21:00 — Особисті фінанси

У жовтні відбувся плановий перерахунок пенсій, після якого деякі категорії громадян отримали надбавки. Але не всі отримувачі виплат знають про доплату, пише news.uaportal.com.

Щоб перевірити чи дізнатися наскільки зросли виплати, зовсім не обов’язково йти до відділення Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн — за допомогою вебпорталу ПФУ.

Інструкція щодо перевірки перерахунку пенсії онлайн:

1. Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтесь в особистому кабінеті. Для цього знадобиться електронний підпис чи інтернет-банкінг того банку, у якому отримуєте пенсію.

2. Після авторизації у лівому боковому меню відкрийте розділ «Моя пенсія».

3. Далі вам стане доступною інформація щодо останніх перерахунків пенсії. Там ви зможете знайти розмір надбавки.

Зауважимо, що з 1 жовтня відбулось підняття частини пенсій та призначення компенсаційних виплат. В основному для українців віком від 70 років. Проте в грудні очікується ще одне підвищення виплат.

Також в Україні з 1 грудня на 66 грн зростає прожитковий мінімум для тих, хто втратив здатність працювати. У сумі він становитиме 2093 грн, як і мінімальна пенсія.

Навіть таке підвищення на 3% прожиткового мінімуму призводить до збільшення суми пенсійних виплат на 70 млрд грн.

Після підвищення прожиткового мінімуму у грудні його буде зафіксовано на наступний рік. У 2023 році його підвищувати не планують, але для пенсіонерів є хороші новини — індексація у березні все ж буде.

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