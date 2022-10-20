Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна бути меншою за 4256 гривень — Finance.ua

Названо категорію пенсіонерів, у яких пенсія не повинна бути меншою за 4256 гривень Вчора 20:02 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді назвали тих, у кого пенсія не може бути нижчою за 4256 гривень.

Це стосується учасників бойових дій.

Усі українські військові, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту України у складі військових підрозділів, з’єднань чи об’єднань усіх видів ЗСУ та флоту, мають статус учасників бойових дій.

Учасникам бойових дій до пенсії встановлюється доплата у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму. Станом на 1 липня така надбавка становить 506 грн 75 коп. Є ще цільова грошова допомога у 40 гривень. Вона з 2004 року передбачена Законом України «Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

У той же час загальний розмір пенсії УБД не може бути меншим за 210 відсотків прожиткового мінімуму. Тобто зараз така пенсія не може бути меншою за 4256 грн 70 коп. Ця норма діє на підставі постанови Кабінету Міністрів від 26 червня 2019 року № 543.

Доплати за статус УБД встановлюються у будь-який вид пенсії, адже такий статус можуть мати і військові, і громадянські пенсіонери.

Довідка Finance.ua:

З 1 жовтня в результаті проведених планових перерахунків зросли пенсії у 2,8 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 231 грн. До пенсій 1,2 млн пенсіонерів віком від 70 до 75 років, розмір яких не перевищує 10 340,35 грн, встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 грн.

Пенсійний фонд також спрямував на пенсійні виплати за жовтень близько 36 млрд грн.

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