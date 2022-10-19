Пенсійний фонд спрямував на пенсійні виплати за жовтень близько 36 млрд грн — Finance.ua

Пенсійний фонд спрямував на пенсійні виплати за жовтень близько 36 млрд грн Вчора 17:00 — Казна та Політика

Станом на 18 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 35,9 млрд грн, в тому числі 8,4 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 27,5 млрд грн — через уповноважені банки.

Про це йдеться в повідомленні ПФ у фейсбук.

Заначається, що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта», станом на 17 жовтня доставлено 83,9 % профінансованих сум.

У жовтні надано 387 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 18 жовтня — 34 тисячі.

2093 грн., а зарплата — 6700 грн. Нагадаємо,в Україні на рік « заморозять » мінімальну пенсію на рівні 2093 гривні. Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2023 рік у першому читанні. Бюджет передбачає фактичне заморожування соціальних стандартів. Мінімальна пенсія буде на рівні, а зарплата — 6700 грн.

Довідка Finance.ua:

Українці вже почали отримувати підвищені з 1 жовтня пенсії, перерахунок отримали кілька категорій літніх людей. з 1 жовтня на підвищення пенсій на 300 грн мають право всі пенсіонери віком від 70 років, незалежно від стажу.

Кабмін пропонує ввести обов’язковий накопичувальний рівень пенсії з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

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