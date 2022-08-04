Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій — Finance.ua

Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій
Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Про це сказано в статті Finance.ua Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки.
Як пояснили у Пенсійному фонді, розмір пенсії учасників бойових дій залежить від набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.
Розмір мінімальної пенсії для учасників бойових дій складає 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей показник збільшується кожного року, відповідно збільшується і мінімальна пенсія.
Розмір мінімальної пенсії УБД у 2022 році:
- з 1 січня — 4 061 грн;
- з 1 липня — 4 256 грн;
- з 1 грудня — 4 395 грн.
До пенсії, незалежно від виду, учасникам бойових дій встановлюються:
- підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Так, розмір надбавки до пенсії УБД у 2022 році складає: з 1 січня — 483 грн; з 1 липня — 506 грн; з 1 грудня — 523 грн;
- щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;
- цільова грошова допомога на прожиття у розмірах, визначених Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» у розмірі 40 грн.
З 1 січня 2023 року українські військові, які отримали звання Герой України чи були нагороджені орденами також можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу:
- особи, які одержали звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» отримуватимуть виплату у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;
- лицарі ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) отримуватимуть виплату у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;
- кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні 2 кавалери) зможуть отримати виплати у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.
У разі загибелі захисника України, отримати виплату зможуть родичі загиблого. А саме: чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, та діти загиблих.
Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки
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