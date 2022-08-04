Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій — Finance.ua
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Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій

Особисті фінанси
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Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій
Які пенсії та щомісячні виплати передбачені учасникам бойових дій
Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Про це сказано в статті Finance.ua Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки.
Як пояснили у Пенсійному фонді, розмір пенсії учасників бойових дій залежить від набутого особою страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.
Розмір мінімальної пенсії для учасників бойових дій складає 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цей показник збільшується кожного року, відповідно збільшується і мінімальна пенсія.

Розмір мінімальної пенсії УБД у 2022 році:

  • з 1 січня — 4 061 грн;
  • з 1 липня — 4 256 грн;
  • з 1 грудня — 4 395 грн.

До пенсії, незалежно від виду, учасникам бойових дій встановлюються:

  • підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Так, розмір надбавки до пенсії УБД у 2022 році складає: з 1 січня — 483 грн; з 1 липня — 506 грн; з 1 грудня — 523 грн;
  • щомісячна державна адресна допомога у розмірі, що не вистачає до 210% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;
  • цільова грошова допомога на прожиття у розмірах, визначених Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» у розмірі 40 грн.
З 1 січня 2023 року українські військові, які отримали звання Герой України чи були нагороджені орденами також можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу:
  • особи, які одержали звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» отримуватимуть виплату у розмірі 3 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;
  • лицарі ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів (повні лицарі) отримуватимуть виплату у розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року;
  • кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів (повні 2 кавалери) зможуть отримати виплати у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.
У разі загибелі захисника України, отримати виплату зможуть родичі загиблого. А саме: чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, та діти загиблих.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки

За матеріалами:
Finance.ua
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