Дотримання графіків відключення електроенергії перевірятимуть — Finance.ua

Дотримання графіків відключення електроенергії перевірятимуть Сьогодні 15:32 — Особисті фінанси

В Україні проводитимуть перевірки дотримання графіків відключення електроенергії, зокрема їх терміни та тривалість. Рішення щодо посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень ухвалило Міністерство енергетики.

Відповідно до наказу Міненерго, позапланові перевірки на об’єктах енергетики Держенергонагляд здійснюватиме під час усього періоду воєнного стану.

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«Графіки відключення електроенергії мають бути складені та застосовуватись відповідно до вимог чинного законодавства та максимально, наскільки це зараз можливо, враховувати потреби споживачів. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій», — наголосив очільник Міненерго Герман Галущенко.

З метою контролю графіків уповноважені представники Держенергонагляду в ранкові та вечірні пікові години чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів системи передач (ОСП) та операторів системи розподілу (ОСР) електроенергії.

Крім дотримання графіків відключень перевірятимуть також технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

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