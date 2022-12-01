В Yasno розповіли про стан відключень в столиці — Finance.ua
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В Yasno розповіли про стан відключень в столиці

Енергетика
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Гендиректор компании-поставщика Yasno Сергей Коваленко розповів про стан відключень в столиці.
Перше. «Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора — менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тис. менше, ніж учора», — заначив він.
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Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося.
Друге. У будь-якому населеному пункті є об’єкти критичної інфраструктури, які важливо заживити якомога швидше. Їх підключають найпершими, і вони не беруть участі в екстрених відключеннях. Перелік таких об’єктів визначає місцева влада.
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Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається — то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз — 745.
Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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