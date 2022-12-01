Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла — Finance.ua
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Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла

Енергетика
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Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла
Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла
Україна може імпортувати з Європи менш ніж 10% загального споживання електроенергії в країні. Однак це не допоможе повністю усунути відключення світла.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі телемарафону.
За його словами, імпорт електроенергії дозволить скорочувати період відключень.
«У години пік ми споживаємо близько 16 тисяч МВт. Те, що ми можемо імпортувати, становить менше 10% нашого споживання, тому одним імпортом не можемо закрити наші потреби», — пояснив Герус.
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Крім того, російські обстріли пошкодили не тільки електрогенеруючі підприємства, а й мережі, якими струм поставляється з одного регіону в інший. Цю проблему імпорт вирішити не здатний.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.
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Заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку Фарід Сафаров також наголосив, що українці спромоглися на 10-15% скоротити своє споживання, але в ідеалі потрібно скоротити до 25%.

Чи можливо залишити без світла Україну 💡

За матеріалами:
Обозреватель
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