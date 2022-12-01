Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла — Finance.ua

Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла Сьогодні 09:30 — Енергетика

Україна готується закуповувати електроенергію в ЄС: чи врятує це від відключень світла

Україна може імпортувати з Європи менш ніж 10% загального споживання електроенергії в країні. Однак це не допоможе повністю усунути відключення світла.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у ефірі телемарафону.

За його словами, імпорт електроенергії дозволить скорочувати період відключень.

«У години пік ми споживаємо близько 16 тисяч МВт. Те, що ми можемо імпортувати, становить менше 10% нашого споживання, тому одним імпортом не можемо закрити наші потреби», — пояснив Герус.

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Крім того, російські обстріли пошкодили не тільки електрогенеруючі підприємства, а й мережі, якими струм поставляється з одного регіону в інший. Цю проблему імпорт вирішити не здатний.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив , що відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.

Заступник міністра енергетики України з питань цифрового розвитку Фарід Сафаров також наголосив , що українці спромоглися на 10-15% скоротити своє споживання, але в ідеалі потрібно скоротити до 25%.

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