Як ускладнення погодних умов впливає на ситуацію з енергопостачанням — Finance.ua

Як ускладнення погодних умов впливає на ситуацію з енергопостачанням Сьогодні 12:40 — Енергетика

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, яким чином ускладнення погодних умов впливає на ситуацію з енергопостачанням.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону , коментуючи питання про те, в якому стані на тепер енергетичні мережі країни.

«По тих регіонах де оперує YASNO, ми знаємо, що ситуація досить складна ще залишається. Наскільки я розумію, по всіх регіонах країни вона теж дуже складна, але контрольована. Енергетики з мереж державних і приватних компаній роблять все можливе для відновлення. Треба зазначити, що у Києві та на Київщині в другу чергу після ворога, нам заважає погода. За останній тиждень маємо складні погодні умови, і це різко збільшило кількість аварій. Це локальні аварії, але вони впливають на систему. Тому це така проблема, яка прийшла із зимовою негодою», — акцентував Коваленко.

Він пояснив, що окрім локальних аварій, застосування анонсованих у столиці обмежень електроенергії побутовим споживачам пов’язане з дефіцитом генерації.

"Треба зазначити, що теперішній дефіцит у першу чергу пов’язаний із генерацією... Наприклад, сьогодні в нас десь є 600 МВт, при потребі 1 тис. 300. З цих 600 МВт 300 МВт потрібно для критичної інфраструктури, яку не можна відключати — це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. Для нас, кінцевих споживачів, залишається всього лише близько 300 МВт споживання. Тому коли мережі кажуть, що будуть подавати світло по 2-3 години пару разів на добу, то вони мають на увазі, що ці 300 МВт потрібно розподілити між споживачами так, щоб всі споживачі впродовж доби були зі світлом",- зазначив Коваленко.

Він додав, що для збалансування ситуації в енергосистемі потрібно зменшити дефіцит генерації.

«На мій погляд, відсотки зменшення дефіциту залежать від запуску атомної генерації. Маю надію, що за декілька діб ситуація покращиться. Треба зазначити, що персонально я думав, що тиждень почнеться з невеличким дефіцитом, але він почався з досить великим дефіцитом, і ми бачимо, що застосовуються екстрені обмеження», — сказав Коваленко.

УНІАН За матеріалами:

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