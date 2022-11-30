В Міненерго назвали умову для скорочення тривалості відключень — Finance.ua

В Міненерго назвали умову для скорочення тривалості відключень
Відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми.
Про це повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ситуація покращується з кожним днем. Тому що ключове для нас — збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим це скорочує дефіцит в енергосистемі. Ми говоримо про таку ситуацію і це ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то ми бачимо, що в найближчій перспективі стабілізувати і скоротити тривалість відключення», — зазначив міністр.
За його словами, після стабілізації ситуації будуть запроваджені планові відключення, коли люди будуть розуміти проміжок часу, протягом якого в них не буде електроенергії.
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