Канада завершила випуск 5-річних облігацій на 500 мільйонів доларів для підтримки України — Finance.ua

Канада завершила випуск 5-річних облігацій на 500 мільйонів доларів для підтримки України Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Канада завершила випуск 5-річних облігацій на 500 мільйонів доларів для підтримки України

Уряд Канади успішно завершив випуск 5-річних Облігацій суверенної підтримки України (Ukraine Sovereignty Bond) на суму 500 млн доларів, за допомогою яких канадці зможуть допомогти з фінансуванням для України.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів Канади.

«Ці кошти допоможуть уряду України продовжувати надавати основні послуги українцям цієї зими, такі як виплата пенсій, закупівля палива та відновлення енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інвестори — переважно канадці, а попит на облігаці з боку фізосіб становить близько 50 млн доларів.

Загалом йдеться про широке коло канадських та міжнародних інституційних інвесторів, уряди різних рівнів та міжнародні офіційні установи, такі як центральні банки.

«Облігації надають можливість канадцям висловити солідарність з Україною, купуючи таку облігацію номіналом від 100 канадських доларів, що повністю підкріплюється кредитним рейтингом ААА», — йдеться у заяві.

Після переговорів з Україною суму, яка відповідає доходам від облігацій, перерахують Україні у вигляді позики через МВФ.

"Випуск облігацій користувався значним попитом серед інвесторів у Канаді та за кордоном, загальна сума заявок на них склала 500 мільйонів доларів США, а піврічний відсотковий дохід за облігаціями склав 3,245 відсотка. Облігації підлягають погашенню 24 серпня 2027 року — у День Незалежності України, коли власники облігацій отримають повну суму своїх початкових інвестицій.

Облігації суверенної підтримки України є доповненням до прямої фінансової допомоги Україні з боку уряду Канади у розмірі 2 млрд канадських доларів у 2022 році, які вже були виплачені. Загальна сума фінансової допомоги Канади, включно з цим випуском облігацій, становить 2,5 мільярда доларів", — заявили у Мінфіні Канади.

«Дякую за підтримку Джастіну Трюдо, Христі Фріланд та всім канадцям, які купили облігації», — прокоментував у Twitter прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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