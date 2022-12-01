Норвегія передала Україні партію військових автобусів — Finance.ua
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Норвегія передала Україні партію військових автобусів

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Норвегія передала Україні п’ять військових автобусів швидкої допомоги. Це відбулось завдяки діяльності Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха.
Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.
«Центр визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставці цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. Ця пожертва є частиною безпрецедентної підтримки, яку надають союзники НАТО, оскільки Україна продовжує чинити опір агресивній війні Росії», — йдеться у повідомленні.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Союзники НАТО надають безпрецедентну підтримку, і вчора союзники взяли на себе додаткові зобов’язання щодо Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Це фінансуватиме термінову нелетальну підтримку, включаючи паливо та медикаменти.
Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха є основним цивільним механізмом реагування на надзвичайні ситуації НАТО в євроатлантичному регіоні.
Він активний цілий рік, працює цілодобово і без вихідних, і в ньому беруть участь усі союзники з НАТО та країни-партнери. Центр функціонує як інформаційно-координаційна система для координації як запитів, і пропозицій допомоги.
Нагадаємо, що Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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