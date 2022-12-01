Реальних безробітних в Україні в 12 разів більше, ніж зареєстрованих - Мінекономіки — Finance.ua

Реальних безробітних в Україні в 12 разів більше, ніж зареєстрованих - Мінекономіки Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Реальних безробітних в Україні в 12 разів більше, ніж зареєстрованих - Мінекономіки

Фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних.

Про це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна під час інформаційного телемарафону.

За її словами, наразі у Державній службі зайнятості є 27 тисяч вакансій (минулого року на цю дату їх було 61 тисяча), тобто на одне робоче місце претендують 8 офіційно зареєстрованих безробітних.

«Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 мільйона безробітних, а у 2023 році ми прогнозуємо трохи більш як 2,8 мільйона безробітних осіб», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв , що в Україні знову зменшилась кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на листопад — лише 239 тисяч осіб. Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні, починаючи з 2003 року.

Довідка Finance.ua:

за даними Київського міського центру зайнятості, найбільший попит роботодавців нині спостерігається на вчителів, вихователів, фармацевтів, музичних керівників, практичних психологів, лікарів, інженерів, а також на представників робітничих професій;

уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу, до «Армії відновлення» країни через виконання ними суспільно корисних робіт, які будуть оплачені щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати. Понад 2 тис. безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях.

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УНІАН За матеріалами:

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