У Київському центрі зайнятості назвали найбільш затребуваних спеціалістів — Finance.ua

У Київському центрі зайнятості назвали найбільш затребуваних спеціалістів Вчора 10:01 — Особисті фінанси

У Київському центрі зайнятості назвали найбільш затребуваних спеціалістів

Найбільший попит роботодавців нині спостерігається на вчителів, вихователів, фармацевтів, музичних керівників, практичних психологів, лікарів, інженерів, а також на представників робітничих професій.

Про це повідомив Київський міський центр зайнятості у коментарі Укрінформу.

«У розрізі професій та спеціальностей найбільший попит роботодавців спостерігається на вчителів, вихователів, фармацевтів, керівників музичних, практичних психологів, лікарів загальної практики — сімейних лікарів та інженерів. Високим попитом користуються у роботодавців представники найпростіших професій. Найбільш затребувані робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, двірники, укладальники-пакувальники, вантажники, підсобні робітники, кур’єри», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, високий попит залишається й на кваліфікованих робітників з інструментом (швачки, слюсарі-сантехніки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів) та на фахівців з досвідом роботи (сестра медична (брат медичний) і сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування, бухгалтер, асистенти вчителя та фармацевта, вихователь, інструктор з фізкультури, електрик дільниці).

Серед працівників сфер торгівлі та послуг затребувані соціальні робітники, продавці продовольчих товарів, кухарі, продавці-консультанти та охоронники.

Серед робітників з обслуговування устаткування — водії автотранспортних засобів, трактористи, токарі, машиністи насосних установок, фрезерувальники, оператори верстатів з програмним керуванням.

Як повідомляється, у січні-жовтні 2022 року в базі даних КМЦЗ налічувалося 25,7 тис. вакансій — удвічі менше, ніж у відповідному періоді минулого року. На 1 листопада 2022 року в базі налічувалося 3,7 тисячі актуальних вакансій — у 2,3 раза менше, ніж на відповідну дату торік.

Крім того, на початку листопада на одне вільне робоче місце претендують 3 безробітних (рік тому — 1 особа). Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед технічних службовців, де на одну вакансію претендують 27 осіб, службовців та керівників — 17 претендентів, професійних фахівців — 4 особи, працівників сфери торгівлі та послуг — 3.

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