До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів — Finance.ua

До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів Сьогодні 17:45 — Казна та Політика

До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів

Понад 2 тис. безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях в рамках проекту «Армія відновлення».

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

«Регіональна влада активно організовує на місцях суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає до них все більше безробітних. На сьогодні такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області. У суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн», — розповіла Тетяна Бережна.

За її словами, наразі держава виплатила вже 8,5 млн грн.

Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області — 664 особи та Київській — 509 осіб. В Полтавській області залучено 313 осіб, Донецькій — 262 особи, Чернігівській — 209 осіб, Рівненській — 67 осіб.

Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівлі дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Довідка Finance.ua:

участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн;

оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

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