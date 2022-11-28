До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів — Finance.ua
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До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів

Казна та Політика
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До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів
До «Армії відновлення» залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів
Понад 2 тис. безробітних осіб залучено до виконання суспільно корисних робіт у шести областях в рамках проекту «Армія відновлення».
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
«Регіональна влада активно організовує на місцях суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає до них все більше безробітних. На сьогодні такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області. У суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу. Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн», — розповіла Тетяна Бережна.
За її словами, наразі держава виплатила вже 8,5 млн грн.
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Найбільшу кількість безробітних на сьогодні залучили в Сумській області — 664 особи та Київській — 509 осіб. В Полтавській області залучено 313 осіб, Донецькій — 262 особи, Чернігівській — 209 осіб, Рівненській — 67 осіб.
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Найчастіше людей залучають до:
  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
  • заготівлі дров для населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Довідка Finance.ua:

  • участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні складає 6700 грн;
  • оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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