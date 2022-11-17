Рекордний мінімум: в Україні зменшилась офіційна кількість зареєстрованих безробітних — Finance.ua

Рекордний мінімум: в Україні зменшилась офіційна кількість зареєстрованих безробітних Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

В Україні знову зменшилась кількість офіційно зареєстрованих безробітних. Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

Станом на листопад — лише 239 тисяч осіб. Це рекордний мінімум не тільки за останній час, але взагалі за всі місяці спостережень безробіття в Україні, починаючи з 2003 року.

Ще в червні цього року у нас було 316 тисяч офіційних безробітних.

Впав і важливий показник «Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)». Він в листопаді становить 7 кандидатів на вакантне місце, що відповідає рівню грудня 2021 року. І це майже на 46% менше ніж в червні цього року.

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«Зараз перевірю „неофіційні“ дані — яка тенденція на сайтах вакансій. Так, я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник впав порівняно з іншими місяцями війни навіть окремо по жінкам», зазначив він.

Нагадаємо, в НБУ повідомляють , що бізнес і населення дедалі більше пристосовуються до життя в умовах війни. Українці повертаються в рідні міста після їх звільнення та облаштовують побут, а підприємства налагоджують виробництво і шляхи постачання товарів. Ринок праці зазнав важких втрат. Водночас міграція людей до інших країн зумовила зменшення попиту на товари і послуги в Україні. Унаслідок падіння доходів велика кількість підприємств знизили зарплати, а решта — переважно відмовилася від планів щодо їх підвищення.

Також уряд Уряд запускає нові інструменти стимулювання роботодавців для зменшення безробіття. Нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи.

Зокрема, молоді, учасників бойових дій, які шукатимуть роботу після закінчення війни, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей передпенсійного віку.

Довідка Finance.ua:

у вересні, за даними сайтів з пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі;

наступного року очікується певне пожвавлення ринку праці. Підприємства потроху розширюватимуть діяльність, а отже шукатимуть нових спеціалістів і пропонуватимуть їм дещо вищі зарплати.

До речі, щоб отримати бажану роботу, треба знати іноземнку мову. Вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

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