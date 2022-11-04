Уряд запускає нові інструменти стимулювання роботодавців для зменшення безробіття — Finance.ua

Уряд запускає нові інструменти стимулювання роботодавців для зменшення безробіття Вчора 09:33 — Особисті фінанси

Уряд запускає нові інструменти стимулювання роботодавців для зменшення безробіття

Наступного року Уряд запроваджує нові програми компенсацій роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, що дозволить активізувати ситуацію на ринку праці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Війна негативно позначилась на ринку праці і Уряд шукає різні способи, щоб збільшити можливості для працевлаштування людей. Ми вже запустили низку програм для підвищення рівня зайнятості і створення нових робочих місць — релокації, надання грантів на започаткування чи розвиток бізнесу, компенсації роботодавцям за працевлаштування та оплату праці внутрішніх переселенців. Ці інструменти вже успішно діють. Також з наступного року ми пропонуємо ще й нові механізми, зокрема передбачені нещодавно прийнятим законом, які стимулюватимуть активність роботодавців,» — зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Змінами законодавства запроваджено нові активні програми зайнятості, які передбачають надання компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій людей, що можуть мати труднощі під час пошуку роботи. Зокрема, молоді, учасників бойових дій, які шукатимуть роботу після закінчення війни, одиноких батьків, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей передпенсійного віку.

Що пропонує Мінекономіки

З наступного року для роботодавців запрацює така норма — якщо ви берете на роботу молодь віком до 25 років, яка, переважно, не має страхового стажу, впродовж шести місяців фонд з безробіття компенсуватиме вам половину мінімальної заробітної плати.

Якщо візьмете на роботу людину з інвалідністю чи військовослужбовця, або людину, якій залишилось 5 років до пенсії, держава півроку компенсуватиме половину витрат на оплату її праці, але не більше мінімальної зарплати.

Також залишається програма надання компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, яка діє цього року і за якою вже працевлаштовано майже 15 тисяч людей.

За її словами, в проекті державного бюджету на 2023 рік на активні програми зайнятості Уряд пропонує закласти 2,5 млрд грн, що є безпрецедентно високою сумою, втричі більшою, ніж на ці цілі поточного року.

Таким чином програмами, спрямованими на зростання зайнятості, матимуть можливість скористатись значно більше українців.

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