Чехія планує продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року — Finance.ua

Чехія планує продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року Сьогодні 11:34 — Особисті фінанси

Чехія планує продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту до березня 2024 року

Уряд Чехії підтвердив можливість продовження українським біженцям віз тимчасового захисту до кінця березня 2024 року.

Наразі цей термін обмежений березнем 2023 року.

Проєкт поправки має ще розглянути парламент, повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. На думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров’я та освіти і надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім і особисто. За словами Ракушана, це дозволить державним структурам з’ясувати, скільки біженців постійно перебуває на території Чеської Республіки.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.

Укрінформ За матеріалами:

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