Бразилія прийняла закон про легалізацію криптовалюти — Finance.ua

Бразилія прийняла закон про легалізацію криптовалюти Сьогодні 01:21 — Фінтех і Картки

Бразилія прийняла закон про легалізацію криптовалюти

Парламент Бразилії прийняв закон про легалізацію криптовалютних платежів. Цифрові активи отримали правовий статус у країні, відтепер бразильці зможуть оплачувати товари та послуги у криптовалюті.

Закон дозволяє видання ліцензій для платформ криптовалютного обміну, а також для зберігання та управління криптовалютою третіми сторонами. Щоб уникнути інцидентів, подібних про краху Terraform Labs та FTX, закон вимагатиме від бірж чіткого розмежування між коштами компаній та користувачів.

Також у Банку Бразилії працюють над створенням власного CBDC. Як розповів керівник установи Роберто Кампос Нето, ідея полягає в тому, щоб інтегрувати CBDC як з традиційними, так і з децентралізованими фінансовими структурами та установами. У банку працюють над розробкою гаманця, в якому користувачі зможуть зберігати стейблкоїни та CBDC.

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Нагадаємо, що 3 листопада криптовалюта стала доступною у 24 000 банкоматах Бразилії. Все завдяки співпраці компанії-розробника найпопулярнішого стейблкоїна Tether (USDT) з постачальником криптовалютних послуг SmartPay, який інтегрує USDT у свою систему. Мільйони мешканців Бразилії отримали доступ до використання стейблкоїнів у буденному житті, не прикладаючи для цього багатьох зусиль.

Зауважимо, що влітку влада Бразилії почала роботу над законопроектом про токенізацію всього золота на блокчейні. Процедура повинна забезпечити прозорість діяльності у галузі та унеможливити нерегулярний видобуток цінних металів. Впроваджені зміни будуть спрямовані на встановлення нових правил купівлі, продажу та торгівлі бразильським золотом, яке потім буде зареєстроване на блокчейні.

noworries За матеріалами:

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