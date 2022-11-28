Один із перших прихильників Bitcoin прогнозує зростання головної криптовалюти в 10 разів — Finance.ua

Один із перших прихильників Bitcoin прогнозує зростання головної криптовалюти в 10 разів Сьогодні 23:43 — Фінтех і Картки

Один із перших прихильників Bitcoin прогнозує зростання головної криптовалюти в 10 разів

Давінчі Джеремі, один з перших прихильників криптовалюти і ведучий каналу davincij15 на YouTube, прогнозує, що ціна Bitcoin зросте вдесятеро під час наступного бичачого циклу, але попереджає, що до цього вона може впасти ще більше.

«Я думаю, що ми, нарешті, побачимо 100 000 доларів [за ВТС]... Я думаю, що ми зробимо принаймні 10-кратне зростання після дна», — заявив Давінчі в інтерв’ю Kitco News 25 листопада.

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На запитання Девіда Ліна з Kitco, чи його прогнози означають, що ВТС повинен впасти до 10 000 доларів, він відповів, що «ймовірно, ми побачимо 12 000 доларів».

Джеремі, який також є крипто-впливовою особою, широко відомий своєю знаменитою цитатою «Я ж казав вам» після заклику людей купувати ВТС, коли у 2011 році їхня роздрібна ціна була нижчою за 1 долар за одиницю. Саме в той період Джеремі купив свої перші Bitcoin, після чого його популярність серед крипто-спільноти продовжувала лише зростати.

Коментуючи спад на ринку криптовалют, Давінчі також зазначив, що крипто-зима, ймовірно, може затягтися до 2024 року, припускаючи, що наступне бичаче зростання розпочнеться після наступного халвінгу Bitcoin.

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