Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22% — Finance.ua

Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22% Сьогодні 19:32 — Фінтех і Картки

Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%

Популярний у криптовалютній спільноті аналітик під псевдонімом Калео поділився власними думками з приводу майбутньої вартості флагманської криптовалюти — інвесторам варто приготуватися до падіння BTC на 22% від теперішньої ціни.

Як розповів Калео своїм 545 700 підписникам у Твіттері, не варто очікувати на відновлення Bitcoin, криптовалюта ще не досягла свого дна. Експерт спрогнозував падіння флагманської криптовалюти до $12 500 найближчим часом.

Втім, не все так погано, вважає Калео — у 2023 році, після досягнення дна, Bitcoin має всі шанси вирости до $40 000.

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«Я не очікую швидкого досягнення нового історичного максимуму, але повернення до діапазону $30 000 — $40 000 з подальшим скороченням відстані до АТН до наступного халвінгу цілком реальне», — наголосив Калео.

Прогнози аналітика змінились після банкрутства біржі FTX та падіння всього криптовалютного ринку. Так ще на початку жовтня Калео був переконаний, що Bitcoin знаходиться в стадії накопичення і вже зовсім скоро досягне вдвічі більшої вартості. Крипто-стратег також відстежував ефективність Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), фінансового інструменту, призначеного для інституційних інвесторів, щоб отримати доступ до біткоїнів, не купуючи базовий актив. За словами Калео, цінова траєкторія GBTC у жовтні була точною копією його показників на останніх етапах ведмежого ринку в 2018 році — це свідчило, що актив досяг дна і готується до відновлення. Втім, Сем Бенкман-Фрід вніс свої корективи у цю історію.

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