Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році — Finance.ua
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Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році

Фінтех і Картки
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Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році
Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році
Як і раніше, більшість криптовалютних експертів вірить в успішне майбутнє Bitcoin, попри нещодавнє падіння цифрових активів через банкрутство однієї з найбільших бірж світу FTX. Експерти видання Finbold зібрали найпопулярніші прогнози аналітиків, щодо вартості BTC у 2023 році.
За словами представників криптоаналітичної фірми TradingShot, якщо BTC збереже позиції упродовж наступного тижня, інвесторам варто очікувати на значне зростання у 2023 році. Як показав фрактальний аналіз TradingShot, рівень підтримки Bitcoin становить $16 628, якщо флагманській криптовалюті вдасться утриматись на цій позначці, можливий ріст до $95 000.
Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році
Ще одним індикатором технічного аналізу є 200-тижневе ковзне середнє, яке для BTC залишається позитивним, зазначив криптовалютний аналітик, відомий під псевдонімом PlanB. Згідно з діаграмою, вартість BTC трималася вище 200-тижневої ковзної впродовж усіх падінь, які відбувались на ринку в останні місяці.
«Крах FTX не вб’є BTC, це зробить його сильнішим», — наголосив PlanB.
У тому, що Bitcoin візьме своє, переконаний і власник Твіттера Ілон Маск. Як він написав у своїй соцмережі, ВТС обов’язково досягне нових максимумів, втім на це потрібен час. Своїм коментарем мільярдер погодився з припущенням інвестора Джейсона Калаканіса, який заявив, що з ВТС буде все в порядку.
За матеріалами:
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