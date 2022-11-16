Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році — Finance.ua

Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році Сьогодні 19:34 — Фінтех і Картки

Криптовалютні аналітики спрогнозували вартість Bitcoin у 2023 році

Як і раніше, більшість криптовалютних експертів вірить в успішне майбутнє Bitcoin, попри нещодавнє падіння цифрових активів через банкрутство однієї з найбільших бірж світу FTX. Експерти видання Finbold зібрали найпопулярніші прогнози аналітиків, щодо вартості BTC у 2023 році.

За словами представників криптоаналітичної фірми TradingShot, якщо BTC збереже позиції упродовж наступного тижня, інвесторам варто очікувати на значне зростання у 2023 році. Як показав фрактальний аналіз TradingShot, рівень підтримки Bitcoin становить $16 628, якщо флагманській криптовалюті вдасться утриматись на цій позначці, можливий ріст до $95 000.

Ще одним індикатором технічного аналізу є 200-тижневе ковзне середнє, яке для BTC залишається позитивним, зазначив криптовалютний аналітик, відомий під псевдонімом PlanB. Згідно з діаграмою, вартість BTC трималася вище 200-тижневої ковзної впродовж усіх падінь, які відбувались на ринку в останні місяці.

«Крах FTX не вб’є BTC, це зробить його сильнішим», — наголосив PlanB.

У тому, що Bitcoin візьме своє, переконаний і власник Твіттера Ілон Маск. Як він написав у своїй соцмережі, ВТС обов’язково досягне нових максимумів, втім на це потрібен час. Своїм коментарем мільярдер погодився з припущенням інвестора Джейсона Калаканіса, який заявив, що з ВТС буде все в порядку.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.