День фінансів: рішення щодо облікової ставки, розірвання шлюбу через «Дію», ринок нерухомості в Туреччині Сьогодні 17:45

Четвер, 18 червня. Чи варто купувати долари? Де найскладніше орендувати квартиру? Чи готовий Київ до наступного опалювального сезону? Сьогодні розповідаємо про все це.

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Рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування. Водночас, регулятор готовий підвищити облікову ставку для утримання інфляційних очікувань і повернення інфляції до цілі 5% у довгостроковій перспективі.

Бюджетна декларація на 2027−2029 роки

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, яка, зокрема, передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів.

🗨️ «Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки», — заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зі свого боку Міністерство фінансів опублікувало презентацію з основними показниками декларації.

Розірвання шлюбу через «Дію»

У «Дії» запустили бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу. Послуга дозволить подати заяву про розірвання шлюбу онлайн, долучитися до відеоконференції без відвідування відділення ДРАЦС, отримати свідоцтво поштою та користуватися цифровим підтвердженням розірвання шлюбу.

Ринок нерухомості

Згідно з результатами дослідження , загалом оренду житла обирають 17% опитаних українців. Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав до іншої області, частка орендарів зростає до 65%. Серед ВПО, які перемістилися в межах своєї області, житло винаймають 35%. Разом із тим оренда є суттєвим фінансовим навантаженням:

36% орендарів витрачають на оплату за житло та комунальні послуги від 20% до 50% своїх доходів;

28% спрямовують на ці витрати від 50% до 70% бюджету;

16% опитаних — понад 70% свого доходу.



Як свідчать дані OLX Нерухомість, на ринку купівлі однокімнатних квартир найвища конкуренція за житло зафіксована в Черкаській області — у середньому 13 відгуків на одне оголошення. На ринку оренди лідером стала Запорізька область, де одне оголошення в середньому отримувало 35 відгуків.

🏠 Відмітимо, що попри глобальну економічну нестабільність, інфляцію та коливання курсів валют Туреччина вже кілька років поспіль вважається серед іноземців одним із найпопулярніших напрямків для інвестицій у нерухомість. У новій статті Finance.ua вирішив розповісти про поточний стан ринку нерухомості Туреччини, про динаміку цін, попит з боку іноземних інвесторів та вплив економічних факторів:

Підготовка до зими

Благодійний фонд «Карітас Україна» запускає програму підтримки людей, які постраждали від війни. У межах проєкту українці можуть отримати грошову допомогу, компенсацію оренди житла, підтримку для підготовки до зими, а також інші види гуманітарної допомоги. Про всі деталі проєкту розповідаємо тут

До речі, Юлія Свириденко заявила , що Київ має бути повністю готовий до наступного опалювального сезону. Відповідальність за це покладена на міську владу. За її словами, Кабінет міністрів найближчим часом ініціюватиме розгляд питання про підготовку Києва до зими Радою національної безпеки та оборони України для «ухвалення необхідних рішень».

Прийом українців у ЄС

Країни ЄС планують ускладнити прийом українців, які придатні до військової служби, що стало відомим ще на початку червня. Тепер на це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема у листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

Зарплати військових

У межах комплексної трансформації Сил оборони України запроваджено піхотно-штурмові контракти із чіткими термінами служби та найвищими виплатами. Новий контракт орієнтовано на доукомплектування піхотних посад у бойових підрозділах. Штурмовики та піхотинці отримуватимуть в середньому 300 000 гривень на місяць.

Водночас народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявляє , що в Україні до кінця 2026 року може виникнути серйозний дефіцит коштів на фінансування армії. Для забезпечення всіх передбачених законодавством виплат військовослужбовцям державі необхідно терміново знайти додатковий фінансовий ресурс у розмірі понад 365 мільярдів гривень.

За посиланням ділимося добіркою актуальних miltech-вакансій для тих, хто шукає роботу в оборонній сфері.

Заощадження

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що зараз гривневі інструменти принесуть більше доходу, ніж купівля готівкової валюти, попри подорожчання долара. З іншого боку фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що інвестиції у валюту починають приносити плоди. Чи варто зараз купувати долари США і куди вкласти гроші, щоб їх зберегти і трохи заробити — дізнавайтеся тут

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