Мінфін оприлюднив деталі нової бюджетної декларації (інфографіка) Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Міністерство фінансів

Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки — середньостроковий документ, який визначає основні засади бюджетної політики держави на найближчі три роки. Документ передбачає поступову фіскальну консолідацію та створює основу для макроекономічної стабільності й відновлення економіки.

Міністерство фінансів опублікувало презентацію з основними цифрами декларації.

Два сценарії розвитку

Бюджетну декларацію розроблено з урахуванням двох сценаріїв розвитку подій.

Базовий сценарій

Передбачає перехід економіки від етапу відновлення до стійкого зростання з розширенням виробничих можливостей, нормалізацією функціонування інфраструктури та поступовим відновленням ринку праці.

Саме цей сценарій покладено в основу показників Бюджетної декларації.

Сценарій стійкості

Враховує більш тривалий перебіг воєнних дій. У цьому сценарії передбачено необхідність перегляду видатків сектору безпеки і оборони.

Прогноз економічного зростання

Прогнозні макроекономічні показники свідчать про послідовне зміцнення економіки України у 2027−2029 роках:

зростання реального ВВП прискорюватиметься: 4,5% у 2027 році → 5,3% у 2028 році → 6,7% у 2029 році;

номінальний ВВП зростатиме з 11,53 трлн грн у 2027 році до 14,95 трлн грн у 2029 році;

середньомісячна заробітна плата зростатиме з 35 010 грн у 2027 році до 44 083 грн у 2029 році;

інфляція поступово сповільнюватиметься: з 8,9% (грудень 2027 р.) до 5,1% (грудень 2029 р.);

експорт товарів і послуг зростатиме з 60,4 млрд дол. США у 2027 році до 77,5 млрд дол. США у 2029 році.

Макропоказники, www.mof.gov.ua

Міжнародна підтримка та інтеграція до ЄС

Показники Бюджетної декларації узгоджені з міжнародними партнерами та відповідають зобов’язанням України, зокрема у межах:

програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility — EFF);

нового інструменту ЄС «Позика на підтримку України на 2026−2027 роки» обсягом 90 млрд євро (Регламент ЄС 2026/467);

інструменту підтримки ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки.

Потреба у міжнародній підтримці, www.mof.gov.ua

У 2027 році очікується отримання підтримки від ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах відповідного інструменту.

Фіскальна консолідація

Одним із ключових пріоритетів Бюджетної декларації є планомірне скорочення дефіциту державного бюджету — з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% ВВП у 2029 році. Це підтверджує курс Уряду на боргову стійкість та відновлення довіри міжнародних партнерів.

Доходи бюджету

Дохідна частина, сформована в умовах базового сценарію, формується на основі стабільної та справедливої фіскальної системи.

За умови суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року, доходи державного бюджету, в тому числі завдяки пакету додаткових заходів, зростатимуть:

у 2027 році — 3,01 трлн грн (+107,1 млрд грн до плану 2026 року);

у 2028 році — 3,42 трлн грн (+409,4 млрд грн до 2027 року);

у 2029 році — 3,73 трлн грн (+304,5 млрд грн до 2028 року).

Доходи держбюджету, www.mof.gov.ua

Соціальні стандарти

Уряд підвищуватиме соціальні гарантії:

мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься з урахуванням випереджаючих темпів в порівнянні з рівнем інфляції;

прожитковий мінімум підвищуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткових пункти впродовж усіх трьох років (2027−2029);

продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії;

забезпечуватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.

Пріоритети видатків, www.mof.gov.ua

Основні соціальні стандарти, www.mof.gov.ua

Реформа публічних інвестицій та управління державним боргом

Бюджетна декларація передбачає продовження реформи управління публічними інвестиційними проектами — цифровізацію циклу управління, впровадження єдиних стандартів прозорості та підвищення ефективності використання ресурсів.

Підвищення ефективності управління державним боргом, переважна частина якого складається з довгострокових пільгових позик, сприятиме поступовому відновленню боргової стійкості.

Управління державним боргом, www.mof.gov.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, яка, зокрема, передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів. «Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки», — наголосила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

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