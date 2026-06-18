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Мінфін оприлюднив деталі нової бюджетної декларації (інфографіка)

Казна та Політика
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Міністерство фінансів
Міністерство фінансів
Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки — середньостроковий документ, який визначає основні засади бюджетної політики держави на найближчі три роки. Документ передбачає поступову фіскальну консолідацію та створює основу для макроекономічної стабільності й відновлення економіки.
Міністерство фінансів опублікувало презентацію з основними цифрами декларації.

Два сценарії розвитку

Бюджетну декларацію розроблено з урахуванням двох сценаріїв розвитку подій.

Базовий сценарій

Передбачає перехід економіки від етапу відновлення до стійкого зростання з розширенням виробничих можливостей, нормалізацією функціонування інфраструктури та поступовим відновленням ринку праці.
Саме цей сценарій покладено в основу показників Бюджетної декларації.

Сценарій стійкості

Враховує більш тривалий перебіг воєнних дій. У цьому сценарії передбачено необхідність перегляду видатків сектору безпеки і оборони.

Прогноз економічного зростання

Прогнозні макроекономічні показники свідчать про послідовне зміцнення економіки України у 2027−2029 роках:
  • зростання реального ВВП прискорюватиметься: 4,5% у 2027 році → 5,3% у 2028 році → 6,7% у 2029 році;
  • номінальний ВВП зростатиме з 11,53 трлн грн у 2027 році до 14,95 трлн грн у 2029 році;
  • середньомісячна заробітна плата зростатиме з 35 010 грн у 2027 році до 44 083 грн у 2029 році;
  • інфляція поступово сповільнюватиметься: з 8,9% (грудень 2027 р.) до 5,1% (грудень 2029 р.);
  • експорт товарів і послуг зростатиме з 60,4 млрд дол. США у 2027 році до 77,5 млрд дол. США у 2029 році.
Макропоказники
Макропоказники, www.mof.gov.ua

Міжнародна підтримка та інтеграція до ЄС

Показники Бюджетної декларації узгоджені з міжнародними партнерами та відповідають зобов’язанням України, зокрема у межах:
  • програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility — EFF);
  • нового інструменту ЄС «Позика на підтримку України на 2026−2027 роки» обсягом 90 млрд євро (Регламент ЄС 2026/467);
  • інструменту підтримки ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки.
Потреба у міжнародній підтримці
Потреба у міжнародній підтримці, www.mof.gov.ua
У 2027 році очікується отримання підтримки від ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах відповідного інструменту.

Фіскальна консолідація

Одним із ключових пріоритетів Бюджетної декларації є планомірне скорочення дефіциту державного бюджету — з 18,5% ВВП у 2026 році до 5,5% ВВП у 2029 році. Це підтверджує курс Уряду на боргову стійкість та відновлення довіри міжнародних партнерів.

Доходи бюджету

Дохідна частина, сформована в умовах базового сценарію, формується на основі стабільної та справедливої фіскальної системи.
За умови суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року, доходи державного бюджету, в тому числі завдяки пакету додаткових заходів, зростатимуть:
  • у 2027 році — 3,01 трлн грн (+107,1 млрд грн до плану 2026 року);
  • у 2028 році — 3,42 трлн грн (+409,4 млрд грн до 2027 року);
  • у 2029 році — 3,73 трлн грн (+304,5 млрд грн до 2028 року).
Доходи держбюджету
Доходи держбюджету, www.mof.gov.ua

Соціальні стандарти

Уряд підвищуватиме соціальні гарантії:
  • мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься з урахуванням випереджаючих темпів в порівнянні з рівнем інфляції;
  • прожитковий мінімум підвищуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткових пункти впродовж усіх трьох років (2027−2029);
  • продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії;
  • забезпечуватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу.
Пріоритети видатків
Пріоритети видатків, www.mof.gov.ua
Основні соціальні стандарти
Основні соціальні стандарти, www.mof.gov.ua

Реформа публічних інвестицій та управління державним боргом

Бюджетна декларація передбачає продовження реформи управління публічними інвестиційними проектами — цифровізацію циклу управління, впровадження єдиних стандартів прозорості та підвищення ефективності використання ресурсів.
Підвищення ефективності управління державним боргом, переважна частина якого складається з довгострокових пільгових позик, сприятиме поступовому відновленню боргової стійкості.
Управління державним боргом
Управління державним боргом, www.mof.gov.ua
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, яка, зокрема, передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів. «Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки», — наголосила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
БюджетКабмінМінфінВВПЕкономіка
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