Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки: що передбачено Сьогодні 10:35 — Казна та Політика

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн

Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки, яка, зокрема, передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Соціальні стандарти та підтримка громадян

Свириденко підкреслила, що мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься випереджальними темпами порівняно з рівнем інфляції.

Прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж усіх трьох років (2027−2029).

«Продовжуватиметься підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також створюватимуться умови для повернення вимушених мігрантів і відновлення людського капіталу», — зазначила очільниця уряду.

Економічні прогнози та сценарії розвитку

Бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та зобов’язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки.

Вона розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Пришвидшення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Середня заробітна плата, за прогнозом, зросте з 35 010 грн до 44 083 грн, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.

«Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки», — наголосила премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд представив Верховній Раді Бюджетну декларацію на 2027−2029 роки. У разі завершення активних бойових дій уряд планує повернутися до більш стриманої бюджетної політики після пікових воєнних витрат та прогнозує скорочення дефіциту бюджету.

Крім того, наступного року також Україна буде більше запозичувати. Зростання державного боргу на кінець 2026 року уряд очікує на рівні 106,1% ВВП. У 2027 — 113%.

Потреба України у міжнародному фінансуванні у 2027 — 2 трлн 134,5 млрд грн. Це має бути міжнародна допомога від G7, ЄС, Світового Банку, Великої Британії, МВФ та з урахуванням гранту від ЄС та кредиту від Великої Британії, повернення якого здійснюється за рахунок заморожених активів рф.

Що буде з доларом:

курс долара на кінець 2027 року — 48,3 грн;

на кінець 2027 року — 48,3 грн; середньорічний курс зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році;

зросте з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році; на кінець 2029 року долар коштуватиме 51,5 грн.

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