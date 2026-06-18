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Чи варто купувати долари нині: експерти дали поради

Валюта
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Чи варто купувати долари нині: експерти дали поради
Чи варто купувати долари нині: експерти дали поради
Курс долара в Україні несподівано подолав психологічну позначку в 45 гривень, а ось курс євро, навпаки, трохи просів.
Експерти в коментарі ТСН пояснили, чи варто зараз купувати долари США і куди вкласти гроші, щоб їх зберегти і трохи заробити.
Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підрахував, що гривневі інструменти принесуть більше доходу, ніж купівля готівкової валюти, попри подорожчання долара.
«Якщо в січні 2026 року купили на 10 тисяч гривень готівкової валюти за курсом 42 грн/дол., то до кінця року ймовірний прибуток становитиме 9% річних або 905 грн за умови, що прогнозований курс купівлі долара банком буде не нижче 45,8 грн/долар. Депозит під середньоринкові 13,8% річних дозволить заробити чистими 1110 грн, а облігації внутрішньої державної позики під 15,3% річних принесуть 1530 грн», — пояснив Пендзин.
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При цьому фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин вважає, що інвестиції у валюту починають приносити плоди.
«Неможливо передбачити стрибки курсу, щоб швидко заробити на купівлі-продажу валюти. А фінансова стратегія поступової купівлі невеликих обсягів готівкової валюти за вільні кошти рано чи пізно дасть результат. Зараз найкраще дочекатися, коли почнеться тренд на здешевлення долара або, принаймні, стане очевидно, що курс зафіксувався на новому рівні, і продовжити купувати валюту», — розповів аналітик.
Водночас він нагадав, що ця стратегія розрахована на тривалий час — на 1−2 роки і більше.
Нагадаємо, протягом минулого тижня, 8−12 червня, офіційний курс гривні до долара США демонстрував послідовну висхідну динаміку з відчутним тиском на національну валюту. Лише за першу добу курс гривні до долара ослаб на 15 коп., або приблизно на 0,35%: з 44,3583 грн/$ до 44,5129 грн/$, а з вівторка на середу — вже на 33 копійки.
З кожним днем гривня знецінювалася, і тиждень закрився на позначці 44,9256 грн/$, тобто на 56,73 коп. вище, ніж на початку періоду. У цілому гривня за тиждень ослабла на 1,28%. Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
За матеріалами:
УНІАН
Курс валют
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