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НБУ допустив значне ослаблення гривні: що відбувається на валютному ринку

Валюта
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Наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн
Наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн
Національний банк минулого тижня допустив суттєве ослаблення гривні на десятки копійок за день.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Девальвація гривні

На міжбанківському валютному ринку котирування перевищували позначку 45 грн за долар. Водночас максимальний офіційний курс був зафіксований у середу на рівні 44,98 грн за долар.
Стримати подальше ослаблення гривні НБУ вдалося завдяки значному збільшенню валютних інтервенцій до понад 200 млн доларів на день.
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За підсумками тижня національна валюта послабшала на 1%, до 44,81 грн за долар. Від початку року девальвація становила 5,8%.
Загалом протягом тижня Нацбанк продав на ринку майже 1,2 млрд доларів. Це найбільший обсяг інтервенцій із кінця березня.

Дефіцит валюти на ринку зріс

Ослаблення гривні відбулося на тлі збільшення дефіциту іноземної валюти на ринку. За підсумками чотирьох робочих днів дефіцит зріс на 36% і сягнув 748 млн доларів.
У роздрібному сегменті показник збільшився на 12% до 84 млн доларів. Водночас на міжбанківському ринку через різке скорочення пропозиції валюти дефіцит зріс майже на 40% до 664 млн доларів.
НБУ продав майже $1.2 млрд — тижневий максимум із кінця березня.
НБУ продав майже $1.2 млрд — тижневий максимум із кінця березня., icu.ua

Оцінка ICU

Аналітики ICU вважають, що різке зростання дефіциту валюти стало переважно реакцією учасників ринку на несподівані дії Національного банку.
Різке послаблення гривні, якого ринок не очікував, створило значне падіння пропозиції іноземної валюти. Щоб задовольнити попит, НБУ змушений був докласти зусиль, суттєво збільшивши інтервенції.
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«Ми вважаємо малоймовірним, що різкі стрибки гривні до іноземних валют будуть повторюватися в наступні тижні, однак дії НБУ на валютному ринку стають усе менш передбачуваними. Все ж ми зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці року на рівні 45.8 грн/$», — прогнозують експерти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що інвестиційна група ICU переглянула макроекономічний прогноз для України, погіршивши очікування щодо курсу гривні та інфляції. В ICU очікують, що наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн за долар замість прогнозованих раніше 45 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаКурс валютКурс гривніВалютний ринокПрогноз валютМіжбанк
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