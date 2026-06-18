0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд хоче винести питання про підготовку Києва до зими на розгляд РНБО, бо не бачить достатніх темпів

Казна та Політика
21
Держава виділила майже 4 млрд грн на підготовку столиці до зими
Держава виділила майже 4 млрд грн на підготовку столиці до зими
Київ має бути повністю готовий до наступного опалювального сезону. Відповідальність за це покладена на міську владу.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Держава виділила майже 4 млрд грн на підготовку столиці

За словами очільниці уряду, держава продовжить надавати Києву необхідну підтримку для підготовки до осінньо-зимового періоду.
«Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону», — розповіла Свириденко.
За її словами, існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

Уряд визначив перелік необхідних заходів

Прем’єр-міністерка наголосила, що сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими. Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України, а також усі необхідні можливості, включно з повною підтримкою держави, для того щоб забезпечити належну готовність до опалювального сезону.
«За підсумками наради з міським головою визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Завдання чітке — Київ має бути завчасно і належним чином підготовлений до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду», — зазначила Свириденко.
Місце для вашої реклами
З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетних заходів з енергостійкості загальною вартістю близько 30 млрд грн. Їхнє фінансування передбачене у пропорції 50/50 між містом і державою. Водночас столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.
«Хочу зазначити, що на сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 — містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі!», — заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.
За матеріалами:
Finance.ua
КиївСвириденко
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems