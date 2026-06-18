Уряд хоче винести питання про підготовку Києва до зими на розгляд РНБО, бо не бачить достатніх темпів Сьогодні 15:07 — Казна та Політика

Держава виділила майже 4 млрд грн на підготовку столиці до зими

Київ має бути повністю готовий до наступного опалювального сезону. Відповідальність за це покладена на міську владу.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Держава виділила майже 4 млрд грн на підготовку столиці

За словами очільниці уряду, держава продовжить надавати Києву необхідну підтримку для підготовки до осінньо-зимового періоду.

«Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону», — розповіла Свириденко.

За її словами, існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

Уряд визначив перелік необхідних заходів

Прем’єр-міністерка наголосила, що сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими. Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України, а також усі необхідні можливості, включно з повною підтримкою держави, для того щоб забезпечити належну готовність до опалювального сезону.

«За підсумками наради з міським головою визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Завдання чітке — Київ має бути завчасно і належним чином підготовлений до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду», — зазначила Свириденко.

З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Київ має домовленість з урядом щодо пріоритетних заходів з енергостійкості загальною вартістю близько 30 млрд грн. Їхнє фінансування передбачене у пропорції 50/50 між містом і державою. Водночас столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі.

«Хочу зазначити, що на сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 млрд грн. А також, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50/50 — містом і державою. Столиця робить великий крок і шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі!», — заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

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