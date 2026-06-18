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ВПО витрачають на оренду житла 70% свого доходу

Особисті фінанси
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ВПО витрачають на оренду житла 70% свого доходу
ВПО витрачають на оренду житла 70% свого доходу
Потреба у житлі для ВПО — одна з найгостріших проблем, яку неможливо вирішити лише програмою «єВідновлення» чи окремими ініціативами.
Рішення з боку держави повинні бути системні і довгостроковові: доступна оренда, соціальне житло, прозорий ринок оренди та механізми підтримки людей, які внаслідок змушені винаймати житло в інших громадах.
Про це заявляє Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє Delo.ua.
Народна депутатка посилається на результати соцопитування «Добробут, купівельні звички та житлове питання українців», яке проводили в кінці травня.
Згідно з результатами дослідження, загалом оренду житла обирають 17% опитаних українців. Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав до іншої області, частка орендарів зростає до 65%. Серед ВПО, які перемістилися в межах своєї області, житло винаймають 35%.
«Цифри показують прямий зв’язок між внутрішнім переміщенням і потребою в оренді. Для людей, які втратили можливість жити у власному домі або були змушені переїхати через бойові дії, оренда часто стає не тимчасовим рішенням на кілька місяців, а довгостроковою реальністю», — зазначила Шуляк.
Разом із тим оренда є суттєвим фінансовим навантаженням. Результати опитування показили:
  • 36% орендарів витрачають на оплату за житло та комунальні послуги від 20% до 50% своїх доходів.
  • Ще 28% спрямовують на ці витрати від 50% до 70% бюджету, а 16% опитаних — понад 70% свого доходу.
«Це означає, що для значної частини орендарів житлові витрати вже є критичними або близькими до критичних. Особливо це стосується ВПО, які одночасно мають витрати на адаптацію в новій громаді, пошук роботи, навчання дітей та облаштування побуту», — говорить нардепка.
Тому житлова політика мусить подбати не лише про будівництво, а й доступну оренду. Йдеться про легальний і зрозумілий ринок, захист прав його учасників, прозорі договори, а такоє наявність соціального доступного житла для тих, хто не в змозі витримати ринкову ціну.
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Нагадаємо, станом на початок 2026 року близько 4,6 млн українців мають статус внутрішньо переміщених осіб. Та, попри складні обставини, можуть розраховувати на фінансову підтримку як від держави, так і від благодійних організацій та волонтерів.
Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Пограми для ВПО в Україні: суми, можливості, необхідні документи

За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаВПОПереселенці
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