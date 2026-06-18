ВПО витрачають на оренду житла 70% свого доходу Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

ВПО витрачають на оренду житла 70% свого доходу

Потреба у житлі для ВПО — одна з найгостріших проблем, яку неможливо вирішити лише програмою «єВідновлення» чи окремими ініціативами.

Рішення з боку держави повинні бути системні і довгостроковові: доступна оренда, соціальне житло, прозорий ринок оренди та механізми підтримки людей, які внаслідок змушені винаймати житло в інших громадах.

Про це заявляє Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, повідомляє Delo.ua

Народна депутатка посилається на результати соцопитування «Добробут, купівельні звички та житлове питання українців», яке проводили в кінці травня.

Згідно з результатами дослідження, загалом оренду житла обирають 17% опитаних українців. Водночас серед тих, хто після 24 лютого 2022 року переїхав до іншої області, частка орендарів зростає до 65%. Серед ВПО, які перемістилися в межах своєї області, житло винаймають 35%.

«Цифри показують прямий зв’язок між внутрішнім переміщенням і потребою в оренді. Для людей, які втратили можливість жити у власному домі або були змушені переїхати через бойові дії, оренда часто стає не тимчасовим рішенням на кілька місяців, а довгостроковою реальністю», — зазначила Шуляк.

Разом із тим оренда є суттєвим фінансовим навантаженням. Результати опитування показили:

36% орендарів витрачають на оплату за житло та комунальні послуги від 20% до 50% своїх доходів.

Ще 28% спрямовують на ці витрати від 50% до 70% бюджету, а 16% опитаних — понад 70% свого доходу.

«Це означає, що для значної частини орендарів житлові витрати вже є критичними або близькими до критичних. Особливо це стосується ВПО, які одночасно мають витрати на адаптацію в новій громаді, пошук роботи, навчання дітей та облаштування побуту», — говорить нардепка.

Тому житлова політика мусить подбати не лише про будівництво, а й доступну оренду. Йдеться про легальний і зрозумілий ринок, захист прав його учасників, прозорі договори, а такоє наявність соціального доступного житла для тих, хто не в змозі витримати ринкову ціну.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року близько 4,6 млн українців мають статус внутрішньо переміщених осіб. Та, попри складні обставини, можуть розраховувати на фінансову підтримку як від держави, так і від благодійних організацій та волонтерів.

Finance.ua зібрав інформацію про більшість програм, виплат та можливостей, на які ВПО можуть претендувати у 2026 році. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

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