День фінансів: рекордна сума до бюджету, новий «економічний тигр», 30 млн євро на ремонт ЧАЕС Сьогодні 17:38

Понеділок, 27 квітня. НБУ спрямує до держбюджету рекордну суму прибутку, та 30 млн євро надав ЄБРР на ремонт ЧАЕС.

☢️30 млн євро на ремонт ЧАЕС

Для відновлення Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російської атаки розпочато збір коштів. Загальна вартість робіт оцінюється у 500 млн євро. Україна вже підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про виділення 30 млн євро на перший етап. Подробиці тут

💰Рекордна сума до бюджету

Рада Національного банку України 27 квітня 2026 року затвердила консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт про управління за 2025 рік. При цьому НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків.

А о чого очікувати від курсу цього тижня — свою думку висловила банкірка. Про перспективи долара в Україні розказав експерт Олексій Козирєв.

🎥До речі, після попереднього шторму на валютних табло запанувала тиша. Але чи не є це затишшям перед бурею? У цьому випуску розбираємо, як 90 мільярдів євро від Євросоюзу стануть фінансовим бетоном для гривні та чому курс в київському обміннику тепер залежить від новин з Ірану.

Також ви дізнаєтесь прогноз курсу долара та євро на тиждень та чи радять аналітики інвестувати зараз у срібло? Про це йдеться в новому відео

💳Сьогодні ми також розповідаємо про типові помилки під час переказів гошей, скільки часу займає процедура повернення в різних банках, які комісії «згорять» назавжди та що робити в перші 15 хвилин.

📈Новий «економічний тигр»

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна через 20−25 років зможе побудувати потужну економіку та стати «новим економічним тигром» Європи. Деталі тут

🧔Ринок праці в ІТ

Із початку 2026 року до середини квітня на платформі Djinni найняли майже 2,3 тис. кандидатів. Щонайменше половина кандидатів, найнятих у 2026 році, отримали офер після 8−35 контактів із рекрутерами.

Водночас кожен п’ятий українець боїться втратити роботу через ШІ.

👳👲Кому Європа найбільше надає статус захисту в ЄС

У 2025 році більшість осіб, які отримали статус захисту в ЄС, були афганцями (27% від загальної кількості осіб, яким надано статус захисту в ЄС), далі йшли венесуельці (16%), сирійці та українці (по 5%).

Також стало відомо, чи можна отримати повторний тимчасовий захист у ЄС — умови та країни тут.

🏚️Житло без довідки про доходи

У 2026 році купівля будинку в Україні майже завжди супроводжується фінансовим моніторингом. Нотаріуси та банки перевіряють походження коштів, і без пояснення джерела грошей угоду можуть не провести або заблокувати платіж. Водночас легальний спосіб пройти цю перевірку є, розказує адвокатка Лілія Денисенко.

👨‍✈️Шахрайства

Правоохоронці викрили конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень.

Жодного дня не працювала, а отримала понад 1 млн грн зарплати: викрили фіктивне працевлаштування.

Майже 580 млн грн з оборонних контрактів відмили через «конвертцентр» — деталі справи.

