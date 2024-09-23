День фінансів: прибуток банків, новий розмір допомоги по безробіттю, новинки в «Дії» — Finance.ua

День фінансів: прибуток банків, новий розмір допомоги по безробіттю, новинки в «Дії» Сьогодні 17:45

У понеділок, 23 вересня, розповімо про державний бюджет та соціальні виплати.

Прибуток банків. За За даними Національного банку, чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд грн. Нарахований податок на прибуток — 30,7 млрд грн (+80,1%). За вказаний період банкам нараховано податку на прибуток майже стільки ж як за 2017−2022 рр. разом узяті.

Видатки на оборону. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення на 500 мільярдів гривень витрат бюджету на військові потреби. Додаткові кошти надійдуть за рахунок скорочення витрат на обслуговування та погашення державного боргу, від розміщення облігацій внутрішньої державної позики тощо.

Відзначимо, що Кабінет Міністрів очікує , що у 2025 році доходи державного бюджету зростуть майже на 30%, а видатки — на 20%. Оборона та безпека країни є ключовим пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби.

Також у Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС. Основна мета нового офісу — об’єднання зусиль для зміцнення обороноздатності України.

Реструктуризації ВВП-варрантів. Міністерство фінансів . Міністерство фінансів хоче переглянути умови державних деривативів, прив’язаних до темпів зростання ВВП (так звані ВВП-варранти), які були випущені під час реструктуризації єврооблігацій 2015 року.

Обмін валют. Старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай Старший економіст ЦЕС Юрій Гайдай вважає , що якщо наступного року буде достатньо зовнішнього фінансування, то не буде причин для Нацбанку відходити від режиму керованої гнучкості. Цей режим передбачає плавну девальвацію гривні, під контролем НБУ. «Я не розумію, чому українці все ще купують валюту і просто зберігають її вдома. У такий спосіб вони втрачають вартість цих коштів через інфляцію, наражаються на додаткові ризики, такі як крадіжки, пожежі, обстріли тощо», — зазначив Гайдай.

Гайдай також розповів , що незважаючи на загальну стабільність світової економіки, війна впливає на сприйняття українського ІТ-сегменту потенційними західними клієнтами. Потенційні клієнти оцінюють ризики, повʼязані з безпековою ситуацією, мобілізацією співробітників, перебоями електропостачання.

Зазвичай фахівці в ІТ, маркетингу, дизайні можуть працювати віддалено. Нерідко такі спеціалісти розглядають різні країни для комфортного життя. Наразі цифровим кочівникам вигідно перебувати в Європі, оскільки країни пропонують візи на вигідних умовах. У новій статті Finance.ua розглянув найкращі країни Європи для цифрових кочівників, їхні візові програми та особливості, які роблять ці місця ідеальними для роботи та подорожей:

Запуск системи в’їзду/виїзду в ЄС. Можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) Можливо, що дата запуску системи в’їзду/виїзду (EES) буде знову відкладена , оскільки три країни Європейського Союзу заявили, що вони не готові до її впровадження на початку листопада.

Також додамо, що уряд Греції прийняв рішення заборонити видачу нових ліцензій на короткострокову оренду в першому, другому та третьому муніципальних районах у центрі Афін з 1 січня 2025 року.

Допомога по безробіттю. Державний центр зайнятості Державний центр зайнятості ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю. У разі реєстрації в Мін’юсті воно набере чинності з 1 жовтня 2024 року. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте з 2500 гривень до 3000 гривень для тих, хто має сім місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також для зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Базова соціальна допомога. Мінсоцполітики Мінсоцполітики розраховує вже в січні 2025 року запустити пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги. Вона буде автоматизована, людям не потрібно буде збирати ніяких довідок, щоб її отримувати.

Соціальні виплати замість пенсії. Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Ця допомога призначається в розмірі 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати і не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Розмір такої виплати у 2024 році становить — 2361 грн.

Новинки в «Дії». У Міністерстві цифрової трансформації планують найближчим часом У Міністерстві цифрової трансформації планують найближчим часом запустити «Дія. Підпис» для юридичних осіб. Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт.

Новий застосунок «Нової пошти». Нова пошта Нова пошта презентувала новий мобільний застосунок. Головна його відмінність — тепер ви можете керувати Новою поштою самостійно. Більше не треба дзвонити в кол-центр аби дізнатися, де посилка, переадресувати її, дізнатися, коли саме приїде кур’єр, або доручити отримання іншій людині. Все це можна зробити самостійно в додатку.

Зі свого боку «Укрпошта» продовжила знижки на відправлення між Канадою та Україною. За перший рік дії угоди обсяги посилок між Україною та Канадою збільшились на понад 25%, тож «Укрпошта» та партнери вирішили продовжити дію знижок.

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