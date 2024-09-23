Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом — Finance.ua

Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом

У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити для юридичних осіб «Дія. Підпис» найближчим часом.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформувала заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач, відповідаючи на питання, що готує Мінцифри у плані новинок.

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«Найближчим часом ми плануємо запустити „Дія. Підпис“ для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком „Дія“. Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал», — заявила Ткач.

Згодом юридичні особи (так само, як наразі громадяни) отримають можливість послуговуватися «Дія.Підпис» («Дія ID») для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.

Застосунок також зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Довідка Finance.ua:

на порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців — оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази;

сервіс для підприємців «Дія.Бізнес» отримав більш зручну навігацію, максимальну персоналізацію та покращений особистий кабінет користувача;



у додаток Дія додали нові цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Укрінформ За матеріалами:

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