Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом — Finance.ua
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Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом

Особисті фінанси
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Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом
Які новинки в «Дії» готує Мінцифри найближчим часом
У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити для юридичних осіб «Дія. Підпис» найближчим часом.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» поінформувала заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач, відповідаючи на питання, що готує Мінцифри у плані новинок.

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«Найближчим часом ми плануємо запустити „Дія. Підпис“ для юридичних осіб, щоб бізнес також міг користуватися мобільним застосунком „Дія“. Також будуть розширені категорії щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Ми будемо повідомляти про оновлений функціонал», — заявила Ткач.
Згодом юридичні особи (так само, як наразі громадяни) отримають можливість послуговуватися «Дія.Підпис» («Дія ID») для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.
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Застосунок також зможе передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Довідка Finance.ua:

  • на порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців — оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази;
  • сервіс для підприємців «Дія.Бізнес» отримав більш зручну навігацію, максимальну персоналізацію та покращений особистий кабінет користувача;
  • у додаток Дія додали нові цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
За матеріалами:
Укрінформ
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