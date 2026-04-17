1500 грн доплати: хто вже отримав гроші у квітні та як отримати допомогу (відео)

1500 грн доплати: хто вже отримав гроші у квітні та як отримати допомогу

Кошти вже отримали близько 10 мільйонів українців

Ми роками чули про те, що обов’язкова накопичувальна система — це єдиний порятунок для майбутніх пенсіонерів. Нас готували до того, що відкладати на старість будуть усі. Але сьогодні правила гри офіційно змінилися. Міністерство соціальної політики ставить на паузу ідею примусових накопичень. Що прийде на зміну та яку підтримку пенсіонерам готує уряд цього місяця — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю Forbes Ukraine підтвердив, що уряд відмовляється від жорсткої накопичувальної системи. Натомість впроваджується механізм автозапису — усіх тих, хто працює автоматично підключатимуть до накопичувальної системи, але з можливістю відмовитися у будь-який момент.

Такий підхід базується на міжнародному досвіді, де примусові моделі часто виявлялися неефективними. Україна намагається знайти компроміс між добровільністю та системністю, зберігаючи стимул до накопичень, але без адміністративного тиску.

Приклади інших країн

Польща — обов’язкові внески на рівні 19,5% зарплати;

Німеччина — паритетна модель із розподілом внесків між працівником і роботодавцем;

Норвегія — система, підкріплена державними інвестфондами;

США — акцент на приватних накопиченнях та інвестиціях;

Японія — гібридна модель із базовою та трудовою частинами.

Єдиного універсального рішення не існує, тому українська реформа комбінує різні підходи.

Нова модель складатиметься з трьох рівнів

Свіжа модель нагадуватиме конструктор із трьох основних елементів:

базова виплата — гарантований мінімум для людей із низькими доходами;

страхова частина — залежить від стажу та сплачених внесків;

накопичувальна система — добровільна участь через автозапис.

Фінансовий аспект реформи також суттєвий. Якщо нинішня система обходиться бюджету у 120−140 млрд грн, то після змін витрати можуть зрости до 150 млрд грн. Уряд розглядає це як інвестицію в зменшення бідності серед пенсіонерів.

Запуск оновленої системи очікується з 2027 року за умови ухвалення відповідного законопроєкту.

Паралельно держава вже реалізує короткострокову підтримку. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про виплату разової допомоги у 1500 грн. Станом на початок квітня кошти вже отримали близько 10 мільйонів українців.

