На порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців — Finance.ua

На порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

На порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців

На порталі Дія з’явилась нова послуга для підприємців — оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Відтепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія. Швидко, зручно та без поїздок до установ», — сказано в повідомленні.

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Декларація відповідності МТБ — це документ, у якому підприємство підтверджує, що приміщення й обладнання відповідають вимогам законів про безпеку на роботі.

«Без нього СТО, заводи та всі організації, які мають на виробництві важкі машини та механізми, не мають права працювати», — пояснили в Мінцифри.

Раніше подати декларацію можна було тільки офлайн у територіальному підрозділі Держпраці.

На порталі Дія за кілька кліків можна заповнити заяву та підписати її КЕПом, відстежити статус опрацювання й отримати документ.

Нагадаємо, у червні Міністерство цифрової трансформації запустило комплексну послугу е-Підприємець на порталі Дія. е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.

В Україні запустили Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл). Вже 18 вересня підприємцям стала доступна перша електронна послуга.

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