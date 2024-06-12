У «Дії» запустили комплексну послугу для бізнесу «е-Підприємець» — Finance.ua

У «Дії» запустили комплексну послугу для бізнесу «е-Підприємець» Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

У «Дії» запустили комплексну послугу для бізнесу «е-Підприємець»

Міністерство цифрової трансформації запустило комплексну послугу е-Підприємець на порталі Дія.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«е-Підприємець — сервіс для спрощення ведення бізнесу. Відтепер можна оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15−40 хв», — сказано в повідомленні.

Які послуги наразі доступні

Державна реєстрація ФОП. Державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів. Державна реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту. Державна реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту. Подання вакансій. Реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування. Реєстрація платником податку на додану вартість. Відкриття банківського рахунку.

Хто зможе користуватись сервісом

е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство, та діючі бізнеси, що бажають змінити/розширити напрям своєї діяльності.

Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу — для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності.

«Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам було легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу», — зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо, за І квартал 2024 року через Дію відкрили рекордну кількість ФОПів. За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 665 нових бізнесів.

Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років:

2024 рік — 57 665;

2023 рік — 40 713;

2022 рік — 28 849.

Підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

Національний банк і Міністерство цифрової трансформації України запустили спільний проєкт, який значно спростить обмін документами між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

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