З 18 вересня запрацює єДозвіл: які послуги будуть доступні — Finance.ua

З 18 вересня запрацює єДозвіл: які послуги будуть доступні Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

З 18 вересня запрацює єДозвіл: які послуги будуть доступні

В Україні запускають Єдину державну електронну систему дозвільних документів (єДозвіл). Вже 18 вересня підприємцям стане доступна перша електронна послуга.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її», — сказала Свириденко.

Кому буде корисна послуга

Ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

Як працюватиме послуга

Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8 тисяч. Раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації. У такому разі бізнесу доводилося проходити увесь процес наново, витрачаючи час.

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Нині ж завдяки єДозволу процес подання декларацій буде автоматизованим. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі. Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через Дію, тоді система її автоматично прийме.

Які послуги незабаром запрацюють

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. На засіданні 13 вересня уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

«Ми розширили перелік послуг, які будуть у функціоналі єДозволу. Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів», — розповіла Свириденко.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в Дії.

Подовження граничних строків може застосовуватися для операцій, наприклад, з імпорту складних технічних виробів, виготовлення чи транспортування яких потребує значного часу, імпорту товарів військового призначення, товарів, замовлених за результатами міжнародних тендерів тощо. Лише у 2023 році Мінекономіки видало півтори тисячі висновків, які дають право на подовження, за перше півріччя цього року — майже 600.

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Як зазначив заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт, у планах Мінекономіки — повна цифровізація дозволів та ліцензій.

«Довгостроково маємо амбітну ціль — 100% дозволів і ліцензій Мінекономіки видає в електронному форматі, а середній час обробки заявок складає один робочий день», — сказав Олександр Циборт.

Для чого це необхідно

Після переведення процесу подачі в онлайн, бізнес матиме можливість превентивно усувати недоліки заявок. Алгоритм програми вказуватиме, які поля заповнені некоректно. Якщо доданий до заявки документ не відповідає вимогам, підприємці оперативно отримуватимуть через Дію коментарі фахівців Мінекономіки. Це дозволить швидко усунути недоліки та уникнути необхідності подавати заяву повторно.

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