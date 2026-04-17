Допомога від ООН зросла до 12 300 грн — хто може отримати виплати

Із 1 квітня 2026 року оновлено правила надання грошової допомоги від УВКБ ООН для людей, які постраждали від війни.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Зміни передбачені в межах нового плану гуманітарних потреб на 2026 рік.
Розмір виплат зріс до 12 300 грн на одну особу. Ця сума розрахована на три місяці та має покривати базові потреби.

Хто може отримати виплати

Оновлені критерії для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих передбачають, що допомогу можуть отримати ті, хто:
  • евакуювалися протягом останніх 45 днів через загрозу життю;
  • постраждали від обстрілів протягом останніх 45 днів;
  • перемістилися протягом останніх 6 місяців і належать до вразливих категорій;
  • повернулися до постійного місця проживання або з-за кордону після вимушеного переміщення з 24 лютого 2022 року;
  • не отримували грошову допомогу від інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців;
  • мають місячний дохід на одного члена сім’ї не більше ніж 8300 грн (для тих, хто перемістився від 45 днів до 6 місяців або повернувся).

Як подати заявку

Заяви на отримання допомоги приймають у пунктах збору даних УВКБ ООН, які працюють у 12 областях. Актуальний перелік адрес доступний на сайті партнера програми — БФ «Право на життя».
Під час подання заявки мають бути присутні всі члени родини. Виняток — маломобільні особи: їхню відсутність потрібно підтвердити медичними документами.
Раніше ми повідомляли, що з 7 квітня в Україні розпочалися виплати разової цільової підтримки українцям у розмірі 1500 грн. Додаткові кошти передбачені для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальні виплати.
Також за темою
Також за темою
