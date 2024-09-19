Мінцифри оновило дизайн та функціонал порталу «Дія.Бізнес» — Finance.ua

Мінцифри оновило дизайн та функціонал порталу «Дія.Бізнес» Сьогодні 15:38

Мінцифри оновило дизайн та функціонал порталу «Дія.Бізнес»

Сервіс для підприємців «Дія.Бізнес» отримав більш зручну навігацію, максимальну персоналізацію та покращений особистий кабінет користувача.

Про це під час презентації нового дизайну порталу повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

«За час свого існування портал „Дія.Бізнес“ став супервеликим та супернезручним. Коли ми це усвідомили, вирішили оптимізувати його, максимально персоналізувати інформація для підприємців, оновити певні сервіси та фільтри і таке інше. І сьогодні ми представляємо оновлений дизайн порталу, покращений інклюзивний інтерфейс, а також нові розділи», — сказала Іонан.

Вона зауважила, що новий портал у тестовому режимі вже працює і усі бажаючі можуть користуватися ним без обмежень.

Як зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов, портал загалом вже відвідало понад 13 мільйонів користувачів, що свідчить про неабияку зацікавленість цільової аудиторії, а саме малого та середнього бізнесу, у зібраній на ньому інформації.

«Логіка нового дизайну „Дія.Бізнес“ побудована таким чином, щоб максимально спростити пошук потрібної інформації. На першій же сторінці розміщені розділи „Дія.Бізнес Старт“, „Дія.Бізнес Розвиток“, „Дія.Бізнес Експорт“, „Дія.Бізнес Жінкам“, „Дія.Бізнес Ветеранам“ і „Дія.Бізнес Digital“, які допомагають рухатися далі в залежності від запиту», — розповів Ремізов.

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Розробники осучаснили розділ автоматичних консультацій. Наразі консультативну допомогу із різних питань на порталі надають понад 100 експертів у різних галузях.

В оновленому особистому кабінеті підприємці отримуватимуть інформацію, яка потраплятиме до них відповідно до запиту.

«Наприклад, ви задавали питання, як експортувати мед до Нідерландів. І тут відкривається виставка виробників меду саме у цій країні. Вам у кабінет приходить сповіщення про цю подію. Або про нову грантову програму для агровиробників, якщо ви підпадаєте під її умови. Або про нові навчальні програми, якщо ви цікавилися темою. Тобто ми підійшли до персоналізованого контенту дуже уважно, щоб підприємці отримали саме те, що їм потрібно», — додав Ремізов.

Укрінформ За матеріалами:

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