Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, — ЕВА
Український бізнес має потребу у пом’якшенні діючих валютних обмежень. Крім того, представники бізнесу вважають актуальним питання оплати імпортних товарів та послуг, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.
Про це cвідчать результати опитування, проведеного Європейською бізнес асоціацією.
Що показало опитування
- Для 51% компаній, які взяли участь в опитуванні, є актуальним питання виплати позик, що зараз не дозволені Національним банком.
- 25% респондентів вважають актуальним і питання оплати за імпортні товари й послуги, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.
Загалом однією з найбільш актуальних потреб бізнесу, на думку 79% респондентів, є купівля іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявності у компанії валюти: 31% опитаних вважають це питання надзвичайно актуальним, ще 49% - актуальним, але не критичним.
Затребуваний ліміт для купівлі іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявних у компанії коштів в іноземній валюті:
- більше 5 млн грн / місяць — 35%;
- 100−500 тис. грн / місяць — 13%;
- 2−5 млн грн / місяць — 10%;
- 500 тис. — 1 млн грн / місяць — 7%;
- 1−2 млн грн / місяць — 7%;
- до 100 тис. грн / місяць — 1%.
Також для 69% опитаних компаній лишається актуальною потреба у виплаті дивідендів нерезидентам за період до 2024 року, попри те, що Нацбанк уже дозволив виплату дивідендів, нарахованих за 2024 рік у межах встановленого ліміту — 1 млн євро на місяць.
Також членів бізнес-спільноти запитали, чи потрібно в Україні збільшувати ліміти за операціями з використання гривневих корпоративних платіжних карток за межами країни:
- 57% опитаних вважають це актуальним, але не критичним;
- 22% - надзвичайно актуальним;
- 21% - зовсім не актуальним.
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