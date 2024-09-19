Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, — ЕВА Сьогодні 12:02 — Валюта

Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, — ЕВА

Український бізнес має потребу у пом’якшенні діючих валютних обмежень. Крім того, представники бізнесу вважають актуальним питання оплати імпортних товарів та послуг, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.

Про це cвідчать результати опитування , проведеного Європейською бізнес асоціацією.

Що показало опитування

Для 51% компаній, які взяли участь в опитуванні, є актуальним питання виплати позик, що зараз не дозволені Національним банком.

25% респондентів вважають актуальним і питання оплати за імпортні товари й послуги, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.

Загалом однією з найбільш актуальних потреб бізнесу, на думку 79% респондентів, є купівля іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявності у компанії валюти: 31% опитаних вважають це питання надзвичайно актуальним, ще 49% - актуальним, але не критичним.

Затребуваний ліміт для купівлі іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявних у компанії коштів в іноземній валюті:

більше 5 млн грн / місяць — 35%;

100−500 тис. грн / місяць — 13%;



2−5 млн грн / місяць — 10%;



500 тис. — 1 млн грн / місяць — 7%;



1−2 млн грн / місяць — 7%;



до 100 тис. грн / місяць — 1%.



Також для 69% опитаних компаній лишається актуальною потреба у виплаті дивідендів нерезидентам за період до 2024 року, попри те, що Нацбанк уже дозволив виплату дивідендів, нарахованих за 2024 рік у межах встановленого ліміту — 1 млн євро на місяць.

Також членів бізнес-спільноти запитали, чи потрібно в Україні збільшувати ліміти за операціями з використання гривневих корпоративних платіжних карток за межами країни:

57% опитаних вважають це актуальним, але не критичним;

22% - надзвичайно актуальним;

21% - зовсім не актуальним.

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