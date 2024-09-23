Уряд очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30% — Finance.ua

Уряд очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30% Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Уряд очікує, що доходи бюджету у 2025 році зростуть майже на 30%

Кабінет Міністрів очікує, що у 2025 році доходи державного бюджету зростуть майже на 30%, а видатки — на 20%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

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«Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Очікуємо, що доходи бюджету зростуть майже на 30%. Збільшення видатків передбачаємо майже на 20%», — сказав він.

Шмигаль зазначив, що оборона та безпека країни є ключовим пріоритетом, тож на наступний рік уряд заклав 2,2 трлн грн на ці потреби.

«Бюджет на озброєння і військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це зростання майже на 300 млрд грн. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів», — додав глава уряду.

Довідка Finance.ua:

Найперший пріоритет держбюджету України на наступний рік — це фінансування сектору безпеки та оборони. Видатки на оборону мають зрости щонайменше до 2,22 трильйона гривень. Це майже 26,3% ВВП, або 56,4% всіх видатків державного бюджету.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев охарактеризував проєкт бюджету на 2025 рік як «бюджет песимізму». Нардеп зазначив, що проєкт бюджету викликає чимало питань, попри свій реалізм і зрозумілість мотивів його авторів. Однією з основних проблем, на його думку, є макропрогноз, зокрема прогнози інфляції. «Прогноз інфляції є одним із найбільших ризиків виконання бюджету. Не тому, що інфляція висока або низька, а тому, що вона різна», — пояснив він.

Економічна Правда За матеріалами:

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