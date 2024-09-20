Уряд пропонує виділити 43 млрд грн на дорожній фонд у бюджеті-2025 — Железняк Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Уряд пропонує виділити 43 млрд грн на дорожній фонд у бюджеті-2025 — Железняк

У державному бюджеті на 2025 рік пропонують збільшити витрати на Державний дорожній фонд, на нього направлять 43,2 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на презентацію проєкту.

Усі кошти з дорожнього фонду на 2024 рік (94,7 млрд грн) були перенаправленні на потреби оборони. Відповідний ресурс було сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг. Водночас, за його словами, у бюджеті 2025 закладено 43,2 млрд грн на Дорожній фонд.

Відповідно до презентації уряду, загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.

Рада почала заслуховування проекту бюджету 2025 року. Після цього почнеться внесення пропозиції до проекту бюджету до 1 жовтня, і у середині жовтні (не пізніше 20-го) відбудеться перше голосування.

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