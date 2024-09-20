У проєкті бюджету-2025 передбачено 419,2 млрд грн на програми соцпідтримки — Finance.ua

У проєкті бюджету-2025 передбачено 419,2 млрд грн на програми соцпідтримки Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

У проєкті бюджету-2025 передбачено 419,2 млрд грн на програми соцпідтримки

Кабінет Міністрів України вніс проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» до Верховної Ради.

Першочергово держава спрямовує кошти на фінансування видатків на безпеку і оборону, проте, на жаль, кількість громадян, які в різний спосіб страждають внаслідок повномасштабного вторгнення, постійно зростає, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Відповідно до проекту бюджету, поданого до ВРУ до першого читання, сукупні видатки на програми соціальної підтримки у 2025 складуть 419,2 млрд грн. Це дещо менше, ніж заплановано державним бюджетом на 2024 р. Проте держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у т.ч. — за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій.

Держбюджет-2025 передбачає продовження реформ системи соціальної підтримки, які були розпочаті у попередні роки.

Так, серед пріоритетів соціального бюджету-2025 будуть:

Пріоритет 1: Захист українців від ризику бідності

На підтримку малозабезпечених родин у 2025 р. планується спрямувати 19,7 млрд грн. Хоча це на 0,5 млрд грн менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 р, таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року. Відповідно видатків в сумі 19,7 млрд грн у 2025 році вистачить для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

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За пропозицією Мінсоцполітики передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5% (для працездатних осіб з 55% до 60%, для дітей з 140% до 145%). Це дозволить підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн. Зокрема, у проекті Бюджету передбачено збереження у наступному році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб. Розмір виплати залишається незмінним: 3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. — для інших осіб.

На виплату житлових субсидій і пільг — 42,3 млрд грн. Ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 р.

Пріоритет 2: Підтримка осіб з інвалідністю

Сьогодні в Україні проживає близько 2,8 млн осіб з інвалідністю.

Саме тому на соціальний захист осіб з інвалідністю в Держбюджеті передбачено — 6,7 млрд грн. В порівнянні з 2024 на 0,3 млрд більше. Зокрема:

на забезпечення ДЗР осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення — 4,6 млрд грн,

протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення — 1,1 млрд грн.

на реабілітацію дітей з інвалідністю — 1,0 млрд грн.

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Пріоритет 3: Створення умов, щоб кожна дитина виховувалась в сімейному середовищі

На соціальний захист дітей та сім’ї передбачено — 27,4 млрд грн, або майже на рівні 2024 року (коли було 27,6 млрд грн). Значна частина цих коштів буде спрямована на те, щоб діти, які — в силу різних обставин — залишились без батьківського піклування, могли зростати в сімейному оточенні.

Пріоритет 4: Забезпечення гідної старості для людей похилого віку

Сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 млрд грн.

Попри те, що під час повномасштабної війни Уряд має право не проводити індексацію пенсій, ми закладаємо й індексацію пенсій у 2025 р., в т. ч. проіндексуємо найнижчі пенсії.

Пріоритет 5: Розвиток системи соціальних послуг

Соціальні послуги — це інструмент, який допомагає українцям долати труднощі і повертатися до активного соціального і економічно незалежного життя. Довгий час важливість якісних соціальних послуг була недооціненою. Війна внесла свої корективи в сферу соціальної підтримки. З’явився попит на ті послуги, яких раніше не існувало в країні, і які були впровадженні у відповідь на нові потреби українців.

У 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг — 1,3 млрд грн, це на 22% більше, ніж у 2024 році.

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