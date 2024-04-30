Які пільги мають особи з інвалідністю III групи — розміри виплат — Finance.ua
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Які пільги мають особи з інвалідністю III групи — розміри виплат

Особисті фінанси
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Які пільги мають особи з інвалідністю III групи — розміри виплат
Які пільги мають особи з інвалідністю III групи — розміри виплат
Як пояснюють в Мінсоцполітики, громадяни з інвалідністю III групи мають отримати спеціальні умови під час працевлаштування. Наприклад, вони не зобов’язані проходити випробувальний термін. Також для працюючих осіб з III групою доступні такі пільги:
  • відпустка без збереження зарплати — до 30 днів протягом року;
  • додаткова відпустка зі збереженням зарплати — 14 днів на рік;
  • плюс 2 дні до стандартної щорічної відпустки.
Також особи з інвалідністю III групи мають певні пільги під час отримання освіти:
  • якщо студенти отримали стипендію, вона зберігається і виплачується у повному розмірі;
  • абітурієнти, які отримали високі бали під час вступу, можуть бути зараховані поза конкурсом;
  • діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, можуть безоплатно навчатись у творчих навчальних закладах.
Громадяни з інвалідністю III групи можуть на пільгових умовах отримати:
  • вироби медичного призначення (наприклад, протези зубів);
  • засоби необхідні для реабілітації.

Виплати

Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від того, чи продовжує громадянин працювати. Також на вказану грошову допомогу впливає, коли саме особа набула каліцтво.
Які ці виплати зараз:
  • особи з інвалідністю з дитинства мають 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • особи, що набули інвалідність до 18 років — 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати залежно від того, чи працевлаштована особа:
  • якщо особа з III групою не працює, вона має щонайменше 2 520 гривень;
  • якщо особа з III групою працює — 2 093 гривні.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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